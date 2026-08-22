به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

سی و یکم مردادماه، روز صنعت دفاعی، یادآور یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های خودباوری ملی و ثمره مجاهدت نسل‌هایی از فرزندان این سرزمین است که در سخت‌ترین شرایط، راه اتکا به ظرفیت‌های بومی، دانش داخلی و اراده ملی را برگزیدند و بنیان‌های اقتداری را بنا نهادند که امروز به یکی از ارکان اصلی امنیت و قدرت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

تجربه دهه‌های گذشته به روشنی نشان داده است که ملت مقاوم ایران اسلامی هرگاه بر توانایی‌های خود تکیه کرده، توانسته است پیچیده‌ترین موانع و فشارها را پشت سر بگذارد. صنعت دفاعی کشور نیز یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این حقیقت است؛ صنعتی که از دل تحریم‌ها، محدودیت‌ها و دشمنی‌ها سربرآورد و با تکیه بر ایمان، دانش و روحیه جهادی متخصصان ایرانی، به جایگاهی دست یافت که امروز به عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای صیانت از استقلال، امنیت و منافع ملی شناخته می‌شود.

حوادث و تحولات جنگ رمضان و تقابل تمام جبهه استکبار به سرکردگی رژیم کودک‌کش آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، بار دیگر اهمیت راهبردی این دستاورد بزرگ را آشکار ساخت. در شرایطی که دشمنان متخاصم با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و فناوری‌های نظامی در پی تحمیل اراده خود بودند، توانمندی‌های بومی دفاعی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ موازنه قدرت، افزایش قدرت تهاجمی و ناکام گذاشتن اهداف متجاوزان ایفا نمود. این رخدادها به روشنی نشان داد که سرمایه‌گذاری مستمر در مسیر توسعه صنایع دفاعی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ عزت و امنیت ایران اسلامی بزرگ است.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، به ویژه شهدای والامقام صنایع دفاعی کشور، فرارسیدن «روز صنعت دفاعی» را به متخصصان و آحاد تلاشگران این عرصه تبریک و تهنیت عرض نموده؛ از درگاه ایزدمنان استمرار توفیقات و فزونی دستاوردها در راه جهاد علمی ـ تحقیقاتی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته دفاعی و تسلیحات راهبردی را در سایه توجهات ویژه اهل‌بیت(ع)، حضرت ولی‌عصر(عج) و امام شهید بسیار عزیز (قدس‌سره) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) مسئلت دارم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار شهرام ایرانی