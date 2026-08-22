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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

امیر دریادار ایرانی: صنعت دفاعی از دل تحریم‌ها سربرآورد

امیر دریادار ایرانی: صنعت دفاعی از دل تحریم‌ها سربرآورد

فرمانده نیروی دریایی گفت:صنعت دفاعی از دل تحریم‌ها سربرآورد و با تکیه بر روحیه جهادی، به جایگاهی دست یافت که امروز به عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای صیانت از استقلال کشور شناخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

سی و یکم مردادماه، روز صنعت دفاعی، یادآور یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های خودباوری ملی و ثمره مجاهدت نسل‌هایی از فرزندان این سرزمین است که در سخت‌ترین شرایط، راه اتکا به ظرفیت‌های بومی، دانش داخلی و اراده ملی را برگزیدند و بنیان‌های اقتداری را بنا نهادند که امروز به یکی از ارکان اصلی امنیت و قدرت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

تجربه دهه‌های گذشته به روشنی نشان داده است که ملت مقاوم ایران اسلامی هرگاه بر توانایی‌های خود تکیه کرده، توانسته است پیچیده‌ترین موانع و فشارها را پشت سر بگذارد. صنعت دفاعی کشور نیز یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این حقیقت است؛ صنعتی که از دل تحریم‌ها، محدودیت‌ها و دشمنی‌ها سربرآورد و با تکیه بر ایمان، دانش و روحیه جهادی متخصصان ایرانی، به جایگاهی دست یافت که امروز به عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای صیانت از استقلال، امنیت و منافع ملی شناخته می‌شود.

حوادث و تحولات جنگ رمضان و تقابل تمام جبهه استکبار به سرکردگی رژیم کودک‌کش آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، بار دیگر اهمیت راهبردی این دستاورد بزرگ را آشکار ساخت. در شرایطی که دشمنان متخاصم با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و فناوری‌های نظامی در پی تحمیل اراده خود بودند، توانمندی‌های بومی دفاعی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ موازنه قدرت، افزایش قدرت تهاجمی و ناکام گذاشتن اهداف متجاوزان ایفا نمود. این رخدادها به روشنی نشان داد که سرمایه‌گذاری مستمر در مسیر توسعه صنایع دفاعی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ عزت و امنیت ایران اسلامی بزرگ است.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، به ویژه شهدای والامقام صنایع دفاعی کشور، فرارسیدن «روز صنعت دفاعی» را به متخصصان و آحاد تلاشگران این عرصه تبریک و تهنیت عرض نموده؛ از درگاه ایزدمنان استمرار توفیقات و فزونی دستاوردها در راه جهاد علمی ـ تحقیقاتی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته دفاعی و تسلیحات راهبردی را در سایه توجهات ویژه اهل‌بیت(ع)، حضرت ولی‌عصر(عج) و امام شهید بسیار عزیز (قدس‌سره) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) مسئلت دارم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار شهرام ایرانی

کد مطلب 6923572
رامین عبداله شاهی

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