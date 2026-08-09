به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران که در رقابتهای انتخابی قهرمانی جهان در تایلند شرکت کرده بود، با صدرنشین در گروه B توانست جواز حضور در مسابقات جهانی کانادا را کسب کند.
بهروز سلطانی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون عنوان کرد: تیمملی با ترکیب رضا نیک سیرت، محمد محمدنژاد، ابوالفضل قرنجیک، وحید سعادت پور، محسن طلوعی، امیررضا احمدی، مهدی عباسی، مرتضی عابدی، طاها یارمحمدی، محمدحسن سیاری، امید هادی اظهر و وحید غلام آزاد برای کسب سهمیه پارالمپیک لسآنجلس راهی مسابقات قهرمانی جهان کانادا می شود.
تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی با تیمهای کانادا، آلمان و مراکش در گروه D مسابقات رقابت خواهد کرد.
گروهبندی این دوره از رقابتها به شرح زیر است:
*گروه اول: آمریکا، ایتالیا، برزیل، هلند
*گروه دوم: استرالیا، بریتانیا، ترکیه، آرژانتین
*گروه سوم: اسپانیا، ژاپن، لهستان، کلمبیا
*گروه چهارم: مراکش، آلمان، ایران، کانادا
رقابتهای بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان طی روزهای (۱۸ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵) در کانادا برگزار میشود. تیم ملی ایران در دوره قبل برای نخستین بار به مقام سوم دست یافت و سهمیه پارالمپیک پاریس را برای قاره آسیا کسب کرد.
برای حضور در مسابقات جهانی کانادا؛
ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان مشخص شد
سلطانی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان از ترکیب تیم اعزامی به کانادا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران که در رقابتهای انتخابی قهرمانی جهان در تایلند شرکت کرده بود، با صدرنشین در گروه B توانست جواز حضور در مسابقات جهانی کانادا را کسب کند.
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