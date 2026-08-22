طائب: دشمن با ۲۰۰ فروند هواپیما هم نتوانست مقاومت ایران را درهم بشکند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب پیش از ظهر شنبه در چهارمین آئین ملی تکریم فعالان مساجد کشور که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به جنگ اخیر و محاسبات نادرست آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبری، فرماندهان و مراکز مختلف کشور می‌تواند مسئله را حل کند و با ایجاد خلأ در رأس نظام و از بین بردن فرماندهان، زمینه براندازی را فراهم آورد.



وی افزود: تصور دشمن این بود که اگر رهبری نظام و فرماندهان را هدف قرار دهد و پایگاه‌های مقاومت و مراکز نظامی، انتظامی و مردمی را از بین ببرد، ملت ایران دیگر توان ایستادگی نخواهد داشت، اما این محاسبه با واقعیت مقاومت ملت ایران مواجه شد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: دشمن برای تحقق اهداف خود از ظرفیت گسترده نظامی استفاده کرد و روزانه تا ۲۰۰ فروند هواپیما را برای بمباران ایران به میدان آورد و حتی در مدرسه‌ای، سلاح و بمب جدید خود را مورد آزمایش قرار داد.



وی گفت: هواپیماهای بی‌۱ و بی‌۵۲ وارد میدان شدند و موشک‌هایی نیز از دریا شلیک شد و همه این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با وارد کردن فشار نظامی سنگین، اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند.



دشمن پس از مقاومت ایران آتش‌بس خواست



طائب با بیان اینکه نتیجه جنگ مطابق محاسبات دشمن پیش نرفت، تصریح کرد: هنگامی که دشمن دید ملت ایران ایستاده و مقاومت می‌کند، به سمت درخواست آتش‌بس رفت و این جمهوری اسلامی ایران نبود که برای آتش‌بس درخواست داده باشد.



وی افزود: ما درخواست آتش‌بس نکردیم بلکه آنها به سمت آتش‌بس آمدند و پس از آن مسیر مذاکره دنبال شد و در این مذاکرات به سندی رسیدیم که قرار بود مبنای اقدامات طرفین قرار گیرد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: طرف مقابل حتی ۶۰ روز نیز نتوانست به این سند پایبند بماند و تعهدات خود را نقض کرد و همین مسئله نشان داد که دشمن حتی در مرحله‌ای که وارد مسیر مذاکره شده بود، به تعهدات خود وفادار نماند.



وی اظهار کرد: قرار بود در این دوره تهدیدی صورت نگیرد و در منطقه نیز عملیات و حمله‌ای انجام نشود، اما مردم لبنان و فلسطین در معرض شدیدترین بمباران‌ها قرار گرفتند و تلاش شد با پشتیبانی نظامی، بندهای توافق نقض شود.



طائب افزود: نیروهای مقاومت و نیروهای مسلح در برابر این اقدامات ایستادند و دشمن نتوانست با استفاده از فشار نظامی به اهدافی که دنبال می‌کرد دست پیدا کند.



آمریکا راه فشار و محاصره را دنبال کرد



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اقدامات بعدی آمریکا گفت: پس از آن، دشمن دوباره به سمت محاصره دریایی رفت و تصور کرد می‌تواند با محاصره، ملت ایران را تحت فشار قرار دهد و توان مقاومت مردم را کاهش دهد.



وی افزود: آمریکایی‌ها در ادامه به اختلافات داخلی و ایجاد دوگانگی امید بستند تا بتوانند از این طریق بخشی از آبروی از دست‌رفته خود را بازسازی کنند و آثار ناکامی در جنگ را کاهش دهند.



طائب تصریح کرد: راهبرد دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تغییر عرصه مواجهه است و آنها تلاش می‌کنند فشار را از میدان جنگ به حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و داخلی منتقل کنند.



وی ادامه داد: امروز همه تلاش آمریکایی‌ها این است که جنگ را به حاشیه ببرند، نارضایتی اجتماعی ایجاد کنند، مسائل اجتماعی را به مسائل امنیتی پیوند بزنند و در داخل کشور مشغول‌سازی ایجاد کنند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد مسائل متعدد، تمرکز جامعه را بر تهدید اصلی کاهش دهد و از طریق اختلاف‌افکنی داخلی، شرایطی ایجاد کند که ظرفیت مقاومت ملی دچار آسیب شود.



آمریکا به دنبال ایجاد شکاف منطقه‌ای است



وی با اشاره به راهبرد منطقه‌ای آمریکا اظهار کرد: دشمن تنها به ایجاد مشغول‌سازی در داخل کشور اکتفا نمی‌کند و تلاش دارد در منطقه نیز مسئله ایجاد کند و میان ایران و همسایگان اختلاف بیندازد.



طائب افزود: آمریکایی‌ها می‌خواهند با ایجاد پیوندهای منطقه‌ای، کشورهای منطقه و حتی دیگر کشورها را در مقابل ایران قرار دهند تا به جای حضور مستقیم آمریکا در جنگ، ائتلاف‌ها و ارتباطات منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی فعال شود.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: آمریکا در ایجاد شکاف میان ایران و کشورهای منطقه موفق نشده و امروز به خطای محاسباتی خود پی برده است.



وی ادامه داد: تعامل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه پیش از جنگ نیز همراه با تعامل و در برخی موارد تقابل بود و امروز نیز این روند ادامه دارد، اما شرایط منطقه تغییر کرده و دشمن نتوانسته آن‌گونه که طراحی کرده بود، منطقه را علیه ایران بسیج کند.

طائب با اشاره به شرایط اروپا گفت: کشورهای اروپایی اگرچه در ظاهر همچنان به دلیل ترس با آمریکا همراهی می‌کنند، اما در واقع شرایط برای آنها متفاوت شده است و اروپایی‌ها متوجه شده‌اند که از سوی آمریکا تحقیر شده‌اند.



وی افزود: در سند امنیت ملی ترامپ نیز جایگاه تضعیف‌شده اروپا قابل مشاهده است و این موضوع نشان می‌دهد ساختار قدرت جهانی در حال تغییر است.



آمریکا و رژیم صهیونیستی ضعیف شده‌اند



رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز نقشه جهانی قدرت در حال تغییر است و این‌گونه نیست که آمریکا همچنان محور عالم و رژیم صهیونیستی محور منطقه باشد، بلکه هر دو در یکی از ضعیف‌ترین شرایط خود قرار گرفته‌اند.



وی افزود: مشکلات اقتصادی داخل آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز از جمله عواملی است که جبهه استکبار را با ضعف و مشکلات بیشتری مواجه می‌کند.



طائب ادامه داد: اگر حرکت مقاومت با قدرت دنبال شود، باید توجه داشت که روند دشمن نیز نزولی است و شرایطی که امروز برای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شده، با شرایطی که آنها پیش از جنگ تصور می‌کردند تفاوت دارد.



وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا امروز به لفاظی روی آورده است و این لفاظی‌ها بیش از آنکه نشانه ابتکار عمل باشد، از سر استیصال است و نشان می‌دهد دشمن ابتکار عمل خود را از دست داده و تلاش می‌کند با روش‌های دیگر شرایط را تغییر دهد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه گفت: بر اساس نظرسنجی‌هایی که در آمریکا انجام شده، ۷۱ درصد مردم این کشور معتقدند ترامپ در ورود به جنگ با ایران اشتباه کرده است.



وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد تصمیم ورود به جنگ با ایران حتی در داخل آمریکا نیز با ارزیابی و واکنش‌های منفی مواجه شده و فشارهای ناشی از جنگ تنها به خارج از این کشور محدود نمانده است.



انسجام ملی پشتوانه قدرت موشکی است



طائب با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی اظهار کرد: ملت ایران باید مراقبت کند وارد صحنه دوگانگی‌ها و اختلافات نشود و در شرایط فعلی، وحدت و اتحاد خود را حفظ کند.



وی افزود: مردم شرایط را درک کرده‌اند و در پیروی از فرمان مقام معظم رهبری، امروز مسئله اول را وحدت می‌دانند و حتی اگر در برخی موارد حرف حقی وجود داشته باشد، باید مراقب بود این مسائل به یکپارچگی کشور و ایستادگی در برابر استکبار آسیب نزند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی، بازدارندگی بیشتری از قدرت موشکی دارد و البته ما قدرت موشکی را می‌خواهیم، اما قدرت موشکی باید پشتوانه‌ای به نام وحدت و انسجام ملی داشته باشد.



وی گفت: اگر ملت ایران در قالب محله‌ها به یکدیگر پیوند بخورد، محلات یکپارچه شوند، شهرها در کنار یکدیگر قرار گیرند و اقوام و مذاهب و ادیان نیز متحد باشند، ظرفیت کشور برای ایستادگی در برابر دشمن افزایش خواهد یافت.



طائب افزود: دشمن باید بداند که اختلافات داخلی نمی‌تواند ملت ایران را از یکدیگر جدا کند و هر اندازه انسجام اجتماعی بیشتر باشد، ظرفیت مقاومت ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.



بسیج باید ظرفیت مقاومت را به میدان بیاورد



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به مسئولیت بسیج در شرایط جدید گفت: امروز باید ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل کشور و تقویت مقاومت سازماندهی شود و مسجد می‌تواند محور این حرکت باشد.



وی اظهار کرد: در هر محله افراد توانمند علمی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و جهادی حضور دارند و در مقابل، نیازهایی نیز وجود دارد که می‌توان با ایجاد ارتباط میان این دو بخش، برای حل آنها اقدام کرد.



طائب افزود: باید میان نیازمند و توانمند پیوند ایجاد شود و توانمندی علمی به نیاز علمی، توان اقتصادی به نیاز اقتصادی، توان حقوقی به نیازهای حقوقی و توان جسمی و جهادی نیز به نیازهای سازندگی متصل شود.



وی ادامه داد: افراد توانمند در عرصه تبیین نیز وجود دارند و در مقابل، نیازهایی در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیده می‌شود که باید این ظرفیت‌ها به نیازهای موجود متصل شوند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: مسجدی که مورد نظر ماست باید امام جماعت را در محور قرار دهد و همه دستگاه‌ها و صاحبان ظرفیت را در یک حرکت منسجم کنار یکدیگر قرار دهد و بسیج نیز به عنوان بازوی امام جماعت، عامل انسجام‌بخشی به حرکت‌های مردمی باشد.



مسجد باید پایگاه مقاومت فرهنگی باشد



طائب با اشاره به اینکه مقاومت تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، گفت: همان‌طور که مسجد می‌تواند پایگاه مقاومت نظامی باشد، مقاومت فرهنگی نیز باید از همین پایگاه شکل بگیرد.



وی افزود: مسجد باید محل انتقال معارف اسلامی، تبیین احکام و مفاهیم دینی و همچنین جایی برای حل مسائل، مشکلات و معضلات جامعه باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: مسجد در گذشته مرکز تصمیم‌گیری‌های مهم و انجام کارهای بزرگ بوده و باید بار دیگر به مرکز فرهنگ‌سازی، جریان‌سازی، گسترش معنویت، علم، جهاد، تدبیر و عبادت و همچنین پایگاه وحدت اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.



وی گفت: دشمن در جنگ اخیر نشان داد که تنها به دنبال رویارویی نظامی نیست و هنگامی که در میدان نظامی به نتیجه مورد نظر خود نرسید، تلاش کرد از مسیرهای دیگری مانند فشار اجتماعی، اختلاف‌افکنی و ایجاد دوگانگی وارد شود.



طائب افزود: در برابر چنین رویکردی، جامعه باید ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود را فعال کند و مسجد می‌تواند یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های این حرکت باشد.



مقاومت ملی باید ادامه پیدا کند



رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان با اشاره به آینده جبهه مقاومت اظهار کرد: شکل‌گیری اتحاد در جمهوری اسلامی ایران، تقویت جبهه مقاومت و پیوند میان مستضعفان جهان می‌تواند شرایط جدیدی را در برابر جبهه استکبار ایجاد کند.



وی افزود: اگر ملت ایران وحدت خود را حفظ کند و ظرفیت‌های مردمی در قالب مسجد و محله سازماندهی شود، دشمن نمی‌تواند به آسانی از شکاف‌های داخلی برای تحقق اهداف خود استفاده کند.



طائب خاطرنشان کرد: امروز باید از ظرفیت حضور مردم برای تقویت مقاومت ملی استفاده کرد و مقاومت را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و جهادی استمرار بخشید.



وی تأکید کرد: وظیفه بسیج در شرایط کنونی این است که ظرفیت‌های موجود در جامعه را شناسایی و سازماندهی کند و آنها را در مسیر حل مسائل مردم و تقویت انسجام ملی قرار دهد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر مسجد، محله و میدان در کنار یکدیگر قرار گیرند و توانمندی‌های مردم به نیازهای واقعی جامعه پیوند بخورد، می‌توان یک حرکت اجتماعی گسترده ایجاد کرد که پشتوانه مقاومت کشور در برابر فشارهای خارجی باشد.