علیحسین احدیعالی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح ۵۱ طرح عمرانی و تولیدی در هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: این طرحها در بخشهای دام، طیور، باغبانی، صنایع تبدیلی، آبخاک، تعاون روستایی و شهرکهای کشاورزی اجرا شدهاند. با بهرهبرداری از آنها، ۱۰۹۸ نفر بهصورت مستقیم و ۱۶۵۲ نفر غیرمستقیم شاغل میشوند. هزینه این پروژهها ۱۲۹۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: ۱۱ پروژه پرورش ماهی سردآبی در نمین، کوثر، خلخال، انگوت، مشگینشهر و اردبیل افتتاح میشود که برای ۱۱ نفر اشتغال مستقیم و ۲۲ نفر غیرمستقیم ایجاد میکند. هزینه این طرحها ۵۹۰ میلیارد تومان است.
رئیس جهاد کشاورزی اردبیل گفت: در شهرکهای کشاورزی، ۴ گلخانه سبزی و صیفی بهمساحت ۹ هکتار در پارسآباد بهرهبرداری میرسد و ۸۴ نفر جذب میشوند و در صنایع کشاورزی، ۴ طرح شامل لبنیات، سردخانه، خوراک دام و فرآوری آبزیان در اردبیل، مشگینشهر و نمین افتتاح و ۱۱ طرح آبخاک نیز شامل احداث و بهسازی کانالهای آبرسانی، خطوط انتقال آب در روستاهای سنگآباد، قوزلو، صوفلو، خمس، اقبلاغکرد، بلیل، استخر قورتولموش و ۵ طرح آبیاری نوین، برای ۱۷۷ نفر اشتغالزایی ایجاد می کند و ۹۸۵ خانوار را پوشش میدهد.
احدی عالی ادامه داد: ۳ پروژه کنترل سیل و رسوب در حوزههای درویشچای، نرقشلاقی و زیوهچای (در سرعین، بیلهسوار و انگوت) با هزینه ۱۷۱ میلیارد تومان اجرا میشود. و ۴ طرح عشایری شامل آبرسانی، شنریزی، آبشخور و راهدسترسی در اصلاندوز، خلخال و کوثر با ۱۷۱.۵ میلیارد ریال بهرهبرداری میرسد.۴ پروژه تعاون روستایی نیز در اردبیل، مشگینشهر، بیلهسوار و نیر افتتاح میشود. در حوزه دام و طیور، ۲ طرح در مشگینشهر برای ۵ نفر اشتغال پایدار ایجاد میکند.
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