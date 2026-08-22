به گزارش خبرگزاری مهر استاندار البرز با اشاره به شعار هفته دولت امسال مبنی بر دولت پای کار، روایت دفاع و سازندگی، گفت: البرز برای چهارمین سال متوالی رتبه برتر کشور در تعداد پروژه‌های عمرانی را کسب کرد و امسال با ۴ هزار و ۱۱۷ پروژه قابل افتتاح، علاوه بر رتبه نخست تعداد پروژه‌ها، رتبه دوم کشور در میزان سرمایه‌گذاری را نیز به دست آورد.

مجتبی عبداللهی با گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، و شهدای والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر، فرارسیدن هفته دولت را به مردم شریف استان و تمامی خدمتگزاران مردم تبریک گفت و اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای گرامیداشت یاد شهدای دولت و تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر خدمت به مردم است.

وی افزود: امسال در استان با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توزیع متوازن امکانات، مجموعه‌ای گسترده از پروژه‌های عمرانی و خدماتی را در نقاط مختلف البرز آماده بهره‌برداری کرده است.

استاندار البرز ادامه داد: در هفته دولت امسال، ۴ هزار و ۱۱۷ پروژه در استان قابل افتتاح خواهد بود و عملیات اجرایی ۱۳۵ پروژه جدید نیز آغاز می‌شود که این حجم از طرح‌ها، نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند توسعه و عمران در استان است.

عبداللهی با اشاره به استمرار جایگاه البرز در سطح کشور تصریح کرد: البرز برای چهارمین سال متوالی حائز رتبه برتر کشور در تعداد پروژه‌های عمرانی شده است و امسال نیز علاوه بر اینکه رتبه نخست کشور در تعداد پروژه‌ها را کسب کرده‌ایم، رتبه دوم میزان سرمایه‌گذاری با ۷۸ همت نیز به استان البرز اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: این موفقیت حاصل تلاش و هم‌افزایی مجموعه مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، بخش خصوصی و همراهی مردم است و امیدواریم این روند با قدرت ادامه پیدا کند.

استاندار البرز با اشاره به توزیع پروژه‌های قابل افتتاح در شهرستان‌های استان گفت: به ترتیب تعداد، در شهرستان اشتهارد، کرج و نظرآباد هر کدام با حدود ۹۰۰ پروژه، ساوجبلاغ ۴۵۹ پروژه و طالقان ۳۶۱ پروژه و باقی نیز در شهرستان های فردیس و چهارباغ در هفته دولت قابل افتتاح خواهد بود.

عبداللهی با اشاره به پروژه‌های جدیدی که عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود، افزود: از مجموع ۱۳۵ پروژه کلنگ‌زنی، به ترتیب تعداد، ۶۹ پروژه در کرج، ۲۱ پروژه در طالقان، ۱۳ پروژه در ساوجبلاغ، ۱۱ پروژه در نظرآباد و ۸ پروژه در فردیس و باقی در چهارباغ و اشتهارد اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن و توجه به مناطق روستایی استان اظهار کرد: توجه به روستاها در برنامه پروژه‌های امسال بسیار شاخص بوده و ۴۱۲ پروژه روستایی تعریف شده است که این پروژه‌ها در هفته دولت قابل افتتاح خواهد بود.

استاندار البرز ادامه داد: توسعه روستاها، تقویت زیرساخت‌های روستایی، ارتقای سطح خدمات و افزایش رفاه ساکنان از اولویت‌های مدیریت استان است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند در افزایش ماندگاری جمعیت، رونق اقتصادی و کاهش شکاف میان مناطق شهری و روستایی مؤثر باشد.

عبداللهی گفت: تلاش کرده‌ایم توزیع پروژه‌ها بر اساس نیازهای واقعی مناطق انجام شود تا مردم در نقاط مختلف استان از ثمرات توسعه و خدمات عمومی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اعتبارات هزینه‌شده در برخی شهرستان‌های استان بیان کرد: در شهرستان کرج حدود ۲۳ همت در اشتهارد حدود ۲۲ همت در نظرآباد حدود ۱۹ همت و در ساوجبلاغ حدود ۶.۵ همت اعتبار هزینه شده است.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: اجرای این حجم از پروژه‌ها در شرایطی که استان با نیازهای متعدد زیرساختی مواجه است، حاصل برنامه‌ریزی، پیگیری و هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف است و باید تلاش کنیم این مسیر در سال‌های آینده نیز با جدیت ادامه یابد.

عبداللهی با بیان اینکه هفته دولت تنها فرصتی برای ارائه آمار و گزارش نیست، گفت: مهم‌ترین هدف از اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، ارتقای کیفیت زندگی مردم، افزایش رفاه عمومی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای توسعه استان است و باید آثار این اقدامات در زندگی مردم ملموس باشد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تمامی شهدای خدمت و تبریک هفته دولت اظهار کرد: مسیر شهدا، مسیر خدمت صادقانه به مردم است و مجموعه مدیریت استان البرز با تکیه بر این رویکرد، تمام توان خود را برای توسعه استان، جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی و تحقق مطالبات مردم به کار خواهد گرفت.