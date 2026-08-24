به گزارش خبرگزاری مهر، مجید یاراحمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل فرسودگی لوله آبده چاه و کاهش آبدهی که منجر به افت فشار و اختلال در خدمات‌رسانی به مشترکان این مجتمع شده بود اقدامات فنی برای اصلاح و بازسازی زیرساخت‌های موجود در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تویسرکان با اشاره به مشخصات فنی این پروژه تصریح کرد: در این عملیات ۵۴ متر لوله آبده چاه با قطر ۱۱۰ میلی‌متر تعویض و اقدامات تخصصی لازم برای افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط بهره‌برداری انجام شد.

یاراحمدی هدف از اجرای این پروژه را تقویت فشار شبکه و جلوگیری از تداوم مشکلات آبرسانی عنوان کرد و افزود: با اجرای این عملیات حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر در قالب ۴۰۰ خانوار ساکن در این محدوده از وضعیت مطلوب‌تر و پایدارتری در شبکه توزیع آب برخوردار شدند.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت پایش مستمر و نگهداری پیشگیرانه از تاسیسات، خاطرنشان کرد: ارتقای سطح خدمات‌رسانی و اطمینان از پایداری آبرسانی اولویت اصلی امور آب و فاضلاب تویسرکان است و با اجرای تعمیرات به‌موقع تلاش می‌کنیم از بروز هرگونه اختلال در شبکه آبرسانی شهرستان جلوگیری کنیم.