هشدار وزش باد شدید در روزهای پایانی هفته در اردبیل

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و تحلیل الگوهای عددی اظهار کرد: وضعیت جوی استان اردبیل در پنج روز آینده نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در بیشتر روزهای هفته جاری، آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود. با این حال، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۳ و ۴ شهریور) در برخی نواحی کوهستانی استان، افزایش ابر دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی اردبیل گفت: هفته پیش‌رو، هفته‌ای گرم در سطح استان خواهد بود. شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، اصلاندوز، کوثر، گرمی و انگوت همچنان هوای گرمی را تجربه می‌کنند. در مناطق مرکزی و جنوبی استان نیز طی روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱ و ۲ شهریور)، دمای هوا بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس نسبت به امروز افزایش می‌یابد.

کوهی ادامه داد: بادهای شمال‌شرقی تا شرقی (خزری) در پنج روز آینده ادامه خواهند داشت. در مناطق مرکزی استان، سرعت وزش باد طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۳ و ۴ شهریور) افزایش یافته و گاهی به ۵۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

وی افزود: به دلیل نبود سامانه‌های ناپایدار در منطقه، بارشی برای شهرهای استان پیش‌بینی نمی‌شود. تنها احتمال بارش‌های رگباری محلی و فصلی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۳ و ۴ شهریور) برای قله سبلان وجود دارد.