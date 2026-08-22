حجتالله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دما در مناطق مختلف استان اصفهان امروز بین یک تا چهار درجه کاهش مییابد اظهار کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد فردا یکشنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
به گفته وی، امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان ثبت شدند.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که امروز آسمان استان اغلب صاف است و گاهی وزش باد و در مناطق مستعد شرق و شمال و مرکز اصفهان، احتمال خیزش گرد و خاک محلی وجود دارد.
علی عسکریان افزود: از فردا یکشنبه تا اواسط هفته آینده در سطح استان شرایط برای تقویت ناپایداریهای همرفتی از جمله افزایش ابر، وزش باد، تندبادهای لحظهای، خیزش گرد و خاک فراهم بوده و در ساعات بعد ازظهر، بارش پراکنده به ویژه برای ارتفاعات غربی استان محتمل است.
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