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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

هواشناسی: اصفهانی‌ها منتظر کاهش ۴ درجه‌ای دما باشند

هواشناسی: اصفهانی‌ها منتظر کاهش ۴ درجه‌ای دما باشند

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: دما از امروز تا چهار درجه کاهش می‌یابد.

حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دما در مناطق مختلف استان اصفهان امروز بین یک تا چهار درجه کاهش می‌یابد اظهار کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا یکشنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی، امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز آسمان استان اغلب صاف است و گاهی وزش باد و در مناطق مستعد شرق و شمال و مرکز اصفهان، احتمال خیزش گرد و خاک محلی وجود دارد.

علی عسکریان افزود: از فردا یکشنبه تا اواسط هفته آینده در سطح استان شرایط برای تقویت ناپایداری‌های همرفتی از جمله افزایش ابر، وزش باد، تندبادهای لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک فراهم بوده و در ساعات بعد ازظهر، بارش پراکنده به ویژه برای ارتفاعات غربی استان محتمل است.

کد مطلب 6923742

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