جبار ولی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای سه فقره حکم قطعی خلع ید و رفع تصرف از اراضی ملی شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۲۵ هزار و ۷۷۶ مترمربع از اراضی ملی با اجرای این احکام به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی افزود: این احکام در راستای دستور دستگاه قضایی و با پیگیری کارشناسان واحد حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه صادر شده و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا درآمده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: احکام قطعی خلع ید با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صادر و اجرا شده است.

ولی‌پور با تأکید بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی گفت: قانون در برابر تصرف اراضی ملی استثنایی قائل نشده و سودجویان نمی‌توانند با تغییر کاربری، ایجاد مستحدثات یا انجام هرگونه فعالیت غیرمجاز، حقوق عمومی و انفال را مورد تعرض قرار دهند.

وی ادامه داد: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در زمینه صیانت از اراضی ملی شفاف است و هرگونه تصرف یا بهره‌برداری خارج از چارچوب‌های قانونی، تعرض به حقوق عمومی و انفال محسوب می‌شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این اداره در صورت مشاهده تصرف یا فعالیت غیرمجاز در اراضی ملی، ضمن جلوگیری از تداوم اقدامات غیرقانونی، موضوع را از مسیر قانونی و قضایی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

ولی‌پور تأکید کرد: هرجا حقوق عمومی و انفال مورد تعرض قرار گیرد، منابع طبیعی با جدیت وارد عمل می‌شود و با همکاری دستگاه قضایی تا رفع کامل تصرف و احقاق حقوق عمومی، موضوع را دنبال خواهد کرد.