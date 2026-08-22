«دیر شد ولی آمدم» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «دیر شد ولی آمدم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهرداد اصفهان‌پور آماده نمایش شد.

این مستند روایتگر زندگی پرفرازونشیب مردی از روستای پوده در استان اصفهان است که پس از دوران تحصیل و فعالیت‌های سیاسی پیش از انقلاب، در قامت یک معلم و همسر، زندگی خود را آغاز می‌کند. با آغاز جنگ ایران و عراق او در حالی که خانواده را تنها می‌گذارد، راهی جبهه می‌شود و در عملیات والفجر مقدماتی مفقود می‌شود. سال‌ها انتظار و دلتنگی خانواده به ویژه مادرش در پی غیاب او ادامه می‌یابد تا اینکه پس از گذشت ۴۰ سال، او به شکل فراتر از تصور به زادگاهش باز می‌گردد. محمود در بازگشت خود، با خانه‌ای روبه‌رو می‌شود که دیگر نه مادری هست و نه پدری ...

سایر عوامل مستند «دیر شد ولی آمدم» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: مهرداد اصفهان‌پور، نویسنده: صادق رسولی، براساس روایتی مکتوب به قلم محبوبه دهقانی و بتول جان‌قربانی، تحقیق و پژوهش: مهرداد اصفهان پور، نویسنده متن و راوی: رضا نوری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: محمد زندی، جانشین تهیه کننده: محمدعلی دایی، تدوین و اصلاح رنگ و نور: مهدی دهقان، موسیقی: آرمین اصفهان پور (زند)، طراحی و ترکیب صدا: الهام عبدالله زاده، عکاس: زهرا جلیلی، مدیر تصویربرداری: مهرداد اصفهان پور، مدیر صدابرداری: محمد کریمی، مدیر تولید: محسن اصفهان پور، مدیر تدارکات: احمد دهقانی، دستیار تصویر: میلاد شفایی، ساخت پلان باهوش مصنوعی: محمد زندی، متحرک سازی با هوش مصنوعی: مهدی دهقان، روابط عمومی و هماهنگی پروژه: فریبا شریفات، طراح صحنه و لباس: مریم دهقانی، روایتگران: مهناز هاشمی، هادی دهقانی، شهید محمد نوروزی، مریم دهقانی، علیرضا دهقانی و تهیه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و معاونت فرهنگی و آموزشی.