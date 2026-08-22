به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاریفر اظهار کرد: پروژههای آب و فاضلاب روستایی با هدف ارتقای پایداری تامین آب شرب و توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب روستایی در شهرستانهای مختلف استان اجرا شده است.
وی افزود: احداث مخازن ذخیره آب، حفر و تجهیز چاه، اجرای خطوط انتقال آب و برق، اصلاح و توسعه شبکههای توزیع و نصب سامانههای آبشیرینکن از جمله اقدامات انجامشده در قالب این پروژهها است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان بیان کرد: در روستای ینگیجه اجرای یکهزار و ۵۰۰ متر خط برق، ۸۰۰ متر خط انتقال آب، نصب ترانس، تابلو زیرترانس، پمپ و دینام و همچنین اجرای اتصالات و شیرآلات سر چاه انجام شده است.
بختیاریفر ادامه داد: در روستای امینآباد نیز مخزن هوایی با ظرفیت ۵۰ مترمکعب، فونداسیون و حوضچه شیرآلات احداث شده است.
وی از اجرای سه هزار و ۶۵۰ متر خط انتقال آب با لوله سایز ۷۵ در روستای انجیرباغی خبر داد و گفت: دستگاههای آبشیرینکن با ظرفیت ۱۰ مترمکعب در شبانهروز نیز در روستاهای کهنهحصار، محمودآباد و خبرارخی نصب شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان اضافه کرد: در روستای پیربادام مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب، یک کیلومتر خط برق، یک کیلومتر خط انتقال آب و یک حلقه چاه دستی به عمق ۱۰ متر اجرا و تجهیز شده است.
وی با اشاره به اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در برخی روستاها گفت: ۲ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه در روستای سردارآباد، ۲ کیلومتر در روستای پیرانبار و چهار کیلومتر اصلاح شبکه در روستای قشلاق نجف اجرا شده است.
بختیاریفر همچنین از احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی آب شرب در روستای آورزمان خبر داد و افزود: در روستای دهنو عبدالملکی نیز یک حلقه چاه عمیق به عمق ۱۲۰ متر حفر شده و پس از تجهیز چاه، ۵۰۰ متر خط برق و ۸۰۰ متر خط انتقال آب شرب اجرا شده است.
وی گفت: در روستای محمودآباد نیز چاه عمیق به عمق ۸۰ متر حفر و تجهیز شده و تصفیهخانه فاضلاب روستای یلفان با ظرفیت ۴۵ مترمکعب در شبانهروز احداث شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان تاکید کرد: توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب در روستاها بهویژه مناطق کمتر برخوردار از اولویتهای این شرکت است و اجرای این طرحها نقش موثری در پایداری تامین آب شرب و ارتقای کیفیت خدماترسانی به روستاییان دارد.
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