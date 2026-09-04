سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت فشار و افزایش پایداری شبکه آب، یک دستگاه شیر هوا بر روی خط انتقال ۲۰۰ میلیمتری شهرک مسکن مهر بدرهای نصب شد.
وی افزود: نصب این تجهیز با هدف خارج کردن هوای محبوس در خط انتقال انجام شده و میتواند به بهبود فشار و وضعیت جریان آب در این منطقه کمک کند.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلامآبادغرب همچنین از انجام اقدامات عملیاتی برای تثبیت جریان آب شرب در شهرک طلاب خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی، نوسانات احتمالی برطرف و پایداری جریان آب در این شهرک تثبیت شد.
صفوی با اشاره به ادامه طرح نشتیابی شبکه توزیع آب شهرستان بیان کرد: تیمهای فنی آبفا علاوه بر اقدامات اصلاحی، عملیات نشتیابی را در ساعات شب انجام میدهند تا نقاط دارای نشتی پنهان در شبکه شناسایی شود.
وی ادامه داد: در جریان این عملیات، شکستگیهای نامرئی و همچنین انشعابات غیرمجاز نیز شناسایی شده و اقدامات لازم برای رفع موارد مشاهدهشده انجام میشود.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلامآبادغرب تأکید کرد: تداوم این اقدامات نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب، مدیریت بهتر منابع و افزایش پایداری شبکه توزیع آب شرب شهرستان دارد.
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