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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

پایداری شبکه آب اسلام‌آبادغرب با اصلاح زیرساخت‌ها افزایش یافت

پایداری شبکه آب اسلام‌آبادغرب با اصلاح زیرساخت‌ها افزایش یافت

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب اسلام‌آبادغرب از نصب شیر هوا در خط انتقال مسکن مهر بدره‌ای و اجرای مستمر عملیات نشت‌یابی شبانه برای کاهش هدررفت آب خبر داد.

سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت فشار و افزایش پایداری شبکه آب، یک دستگاه شیر هوا بر روی خط انتقال ۲۰۰ میلی‌متری شهرک مسکن مهر بدره‌ای نصب شد.

وی افزود: نصب این تجهیز با هدف خارج کردن هوای محبوس در خط انتقال انجام شده و می‌تواند به بهبود فشار و وضعیت جریان آب در این منطقه کمک کند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام‌آبادغرب همچنین از انجام اقدامات عملیاتی برای تثبیت جریان آب شرب در شهرک طلاب خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی، نوسانات احتمالی برطرف و پایداری جریان آب در این شهرک تثبیت شد.

صفوی با اشاره به ادامه طرح نشت‌یابی شبکه توزیع آب شهرستان بیان کرد: تیم‌های فنی آبفا علاوه بر اقدامات اصلاحی، عملیات نشت‌یابی را در ساعات شب انجام می‌دهند تا نقاط دارای نشتی پنهان در شبکه شناسایی شود.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، شکستگی‌های نامرئی و همچنین انشعابات غیرمجاز نیز شناسایی شده و اقدامات لازم برای رفع موارد مشاهده‌شده انجام می‌شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام‌آبادغرب تأکید کرد: تداوم این اقدامات نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب، مدیریت بهتر منابع و افزایش پایداری شبکه توزیع آب شرب شهرستان دارد.

کد مطلب 6936973

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