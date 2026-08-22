به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حاجتی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت روز جهانی مسجد اظهار کرد: ۳۰ مردادماه سالروز به آتش کشیدن عمدی مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۹ میلادی است که به عنوان روز جهانی مسجد نامگذاری شده است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان با اشاره به نقش محوری مسجد در تحولات جامعه اسلامی افزود: پیام اصلی این واقعه آن است که مسجد سنگر مقابله با جریان‌های ضد دینی و استکباری و پایگاه مقاومت در برابر دشمنان است.

وی با اشاره به تقابل تاریخی حق و باطل بر اساس آموزه‌های قرآن کریم تصریح کرد: این تقابل، عرصه‌ای برای امتحان و ابتلای مؤمنان و زمینه‌ای برای تقویت اتکا و اعتقاد علمی و عملی به خداوند است.

حاجتی با اشاره به حوادث سال گذشته و تعرض به برخی مساجد در جریان اغتشاشات ادامه داد: این وقایع بار دیگر اهمیت و جایگاه مسجد به عنوان سنگر اصلی جامعه اسلامی را نشان داد.

وی با تأکید بر جایگاه محوری مساجد در جامعه اسلامی بیان کرد: مسجد باید سکوی خدمت باشد، اما این مسئله به معنای وابستگی مساجد به خدمات نهادهای دولتی نیست؛ بلکه در وهله نخست باید استقلال مسجد به عنوان مجموعه‌ای مردمی و مستقل حفظ شود و سپس خدمات دستگاه‌های دولتی از طریق ظرفیت مساجد به مردم ارائه شود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان از اجرای برنامه‌های مختلف در هفته مساجد خبر داد و گفت: تکریم و تجلیل از اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، افتتاح کانون‌های تازه‌تأسیس، برگزاری محافل قرآنی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

حاجتی با تأکید بر ضرورت تعامل با رسانه‌ها در هفته مساجد افزود: معرفی و انعکاس فعالیت‌های اعضای کانون‌های مساجد، تبیین ظرفیت مشارکت مردمی، بازدید از کانون‌های شاخص و انعکاس فعالیت‌های طرح اوقات فراغت از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.