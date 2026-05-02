حاجتی: خروج فعالیت‌ های فرهنگی از مسجد ریشه کاهش حضور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حاجتی ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه آستارا و در مراسم اعطای احکام اعضای شورای مرکزی دفتر نمایندگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد این شهرستان، با تأکید بر نقش تمدنی مسجد در انقلاب اسلامی، خواستار احیای کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و هنری مساجد شد.

وی با اشاره به ماهیت تمدنی انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی در دوره‌ای شکل گرفت که قدرت‌های مادی شرق و غرب خود را پیروز میدان می‌دانستند و تلاش داشتند بشر را از آسمان جدا و در زمین محدود کنند. در چنین شرایطی امام خمینی(ره) پرچم تمدنی جدید را برافراشت و اعلام کرد که می‌خواهد جامعه‌ای بر اساس دستورات الهی و زمینه‌ساز ظهور بنا کند.

مسجد؛ سنگر اصلی در نبرد تمدنی

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گیلان با بیان اینکه مسجد سنگر انقلاب اسلامی است، افزود: در دوران پیش از انقلاب، مسجد محور فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی خدماتی محلات بود. در جنگ تحمیلی نیز همین نقش محوری ادامه داشت؛ اما پس از جنگ، به‌تدریج کارکردهای مسجد از آن جدا شد و بسیاری از فعالیت‌ها به مراکز بیرونی منتقل گردید.

وی با اشاره به پیامدهای این روند گفت: وقتی خدمات اجتماعی، فرهنگی، هنری و حتی آموزش قرآن از مسجد خارج شد، طبیعی بود که حضور مردم نیز کاهش یابد. مسجدی که فقط محل اقامه نماز باشد، نمی‌تواند نقش تمدنی خود را ایفا کند.

لزوم احیای کارکردهای فرهنگی و هنری در مسجد

حجت‌الاسلام حاجتی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های هنری برای جذب نوجوانان و جوانان تصریح کرد: هنر یکی از جذاب‌ترین عرصه‌ها برای نسل جوان است. اگر کارکردهای فرهنگی و هنری در مسجد فعال شود، نوجوان خودبه‌خود به مسجد می‌آید و دیگر نیازی به اجبار یا برنامه‌های هزینه‌بر برای باز نگه‌داشتن درِ مسجد نیست.

وی افزود: مسجدی که کانون فرهنگی، پایگاه بسیج، دارالقرآن و سایر مجموعه‌های آن فعال باشند، از صبح تا شب برنامه دارد و درِ آن به‌طور طبیعی باز می‌ماند.

جنگ نرم و تلاش برای حذف اجتماعات انسانی

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گیلان با اشاره به تحولات جهانی و نقش فضای مجازی گفت: تمدن غرب در دوره جدید به‌جای جنگ‌های سخت، به دنبال حذف اجتماعات انسانی و جایگزینی آن با زندگی مجازی است. هدف این است که انسان تنها شود تا راحت‌تر بر او حکومت کنند. در مقابل، ما باید اجتماعات دینی و مردمی خود را تقویت کنیم و مسجد مهم‌ترین نقطه این اجتماعات است.

حاجتی با قدردانی از تلاش‌های امام جمعه آستارا و فعالان مسجدی گفت: هدف ما این است که مسجد به جایگاه مطلوب خود بازگردد و بتوانیم در این مقطع حساس، خدمتی مؤثر به انقلاب و نظام ارائه کنیم.

در پایان این مراسم، احکام اعضای شورای مرکزی دفتر نمایندگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد آستارا با حضور امام جمعه این شهرستان اهدا شد.