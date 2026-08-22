اکبری: بیش از ۴.۴ میلیون تن کالا در آذربایجان‌ غربی جابه جا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اکبری در این زمینه اظهار کرد: شاخص‌های حمل‌ونقل کالا در استان طی این مدت روند مطلوبی داشته و میزان جابه‌جایی کالا و سفرهای باری در محورهای استان افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: در ۵ ماه نخست سال جاری، حدود ۳۴۳ هزار سفر باری در استان انجام شده و بیش از ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تن کالا در محورهای آذربایجان‌غربی جابه‌جا شده است.

رئیس اداره حمل و نقل کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: در حوزه حمل سیمان نیز طی این مدت حدود ۷۴ هزار سفر انجام و نزدیک به یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن سیمان جابه‌جا شده است.

اکبری ادامه داد: همچنین در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۵۱۰ هزار تن مواد معدنی در استان حمل شده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه صدور و کنترل بارنامه گفت: در این مدت حدود ۳۴۳ هزار فقره بارنامه صادر شده و بیش از ۴.۴ میلیون تن بار تحت پوشش بارنامه در استان جابه‌جا شده است.