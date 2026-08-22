به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان بوشهر اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ پروژه با اعتبار ۱۹ هزار میلیارد تومان در هفته دولت امسال در شهرستان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

فرماندار بوشهر افزود: از مجموع این پروژه‌ها، ۱۶۵ طرح عمرانی و ۳۸ طرح اقتصادی است که در بخش‌های مختلف شهرستان اجرا شده یا در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.

وی با اشاره به تنوع پروژه‌های هفته دولت بیان کرد: در حوزه آموزش و پرورش، طرح‌هایی شامل احداث مدارس و سالن‌های ورزشی پیش‌بینی شده و در بخش آموزش عالی نیز پروژه‌هایی در دانشگاه خلیج فارس در دست اجرا است.

مظفری ادامه داد: در حوزه بندری، بهداشت و درمان، راهداری و سایر بخش‌های زیرساختی نیز پروژه‌های متعددی در هفته دولت افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی از اجرای طرح‌های مختلف در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: ۶ پروژه گردشگری شامل هتل، مهمانپذیر، بوم‌گردی و رستوران در شهرستان بوشهر در قالب برنامه‌های هفته دولت قرار دارد.

فرماندار بوشهر افزود: پارک علمی کودکان و نوجوانان، هشت طرح در شهرک صنعتی و ۱۱ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت امسال است.

بوشهر در خط مقدم جنگ بود

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقاومت مردم بوشهر در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: بوشهر در خط مقدم جنگ قرار داشت و صدمات زیادی به این شهر وارد شد، اما مردم با وجود همه مشکلات، پای کار بودند.

وی افزود: بیش از هفت هزار واحد مسکونی در شهرستان بوشهر آسیب دید و از روز دوم جنگ، ستاد بازسازی تشکیل شد و ارزیابی خسارت‌ها توسط کارشناسان بنیاد مسکن آغاز شد تا در سریع‌ترین زمان ممکن مشکلات مردم برطرف شود.

فرماندار بوشهر ادامه داد: در جریان این حوادث، مراکز مسکونی، تجاری، اداری، درمانی، دولتی و شخصی آسیب دیدند و مراکز علمی و آموزشی و فضاهای ورزشی نیز خسارت‌هایی متحمل شدند.

وی با بیان اینکه خدمات‌رسانی به مردم شهرستان بوشهر در دوران جنگ متوقف نشد، خاطرنشان کرد: با مدیریت مناسبی که در سطوح مختلف صورت گرفت، روند خدمت‌رسانی ادامه پیدا کرد و مردم شهرستان با کمترین مشکلات مواجه شدند.

وفور کالا در بازار بوشهر در دوران جنگ

مظفری با اشاره به وضعیت بازار شهرستان بوشهر در دوران جنگ گفت: با وجود شرایط جنگی، در بازار شهرستان شاهد وفور کالا بودیم و هیچ کمبود قابل توجهی در سطح شهرستان وجود نداشت.

وی مقابله با گرانی را از برنامه‌های مدیریت شهرستان عنوان کرد و افزود: گشت، نظارت و بازرسی مستمر و مداوم در سطح بازار بوشهر در دستور کار قرار گرفته است تا از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت بوشهر

فرماندار بوشهر همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و گفت: تلاش می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام با توجه به میزان پیشرفت، اهمیت و نیاز مردم تعیین تکلیف و تکمیل شوند.

وی با اشاره به پروژه بیمارستان جایگزین بیمارستان فاطمه زهرا اظهار کرد: این پروژه به عنوان بیمارستان مادر و کودک با پیشرفت خوبی در حال اجرا است و امیدواریم از اوایل سال آینده شاهد بهره‌برداری از این بیمارستان باشیم.

مظفری پروژه فاضلاب شهر بوشهر را یکی از مطالبات قدیمی مردم این شهر عنوان کرد و گفت: این پروژه در حال حاضر ۶۷ درصد پیشرفت دارد و نگاه ویژه‌ای به تکمیل آن داریم.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه فاضلاب شهر بوشهر نیازمند تأمین اعتبارات ملی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تأمین اعتبار مورد نیاز، روند اجرای پروژه شتاب بگیرد و شاهد بهره‌برداری از آن در موعد مقرر باشیم.