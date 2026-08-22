به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که شامل ۱۲ داستان کوتاه با رویکردی ویژه برای مخاطبان بزرگسال است، کاوشی در مفهوم «روایت» و چگونگی تغییر حقیقت با تغییر زاویهدید به شمار میرود.
در این مجموعه، نویسنده با طرح این پرسش که «آیا میشود یک روایت را دو بار نوشت، بیآنکه تکرار شود؟» به سراغ ساختار داستانهای دوگانه رفته است؛ ساختاری که در آن هر ماجرا از دو سوی روایت دیده و گفته میشود. با تغییر راوی در این داستانها، نه تنها زاویه دید، بلکه لایههای ناگفته، خاطرات، ترسها و خواستههای شخصیتها نیز تغییر میکند و جهان داستانی هر بار رنگ تازهای میگیرد.
بنا بر یادداشت نویسنده در ابتدای کتاب، «آنها که نمیشناختیم» بر این باور استوار است که هیچ روایت واحدی برای بیان تمام حقیقت کافی نیست و هر ماجرا به تعداد آدمهایی که آن را زیستهاند، دوباره ساخته میشود. به عبارت دیگر، این مجموعه داستان به مخاطب یادآوری کند که هر قصه تا زمانی که از چشم دیگری دیده نشود، همچنان ناتمام است و آنچه انسانها را به هم پیوند میدهد، پذیرفتن تفاوتهای کوچک در روایت زندگی است.
آدمهای ناخوانا، آسمان در قاب، برف و حرف، به رنگ زمرد، زنی که ماهی شد، زیر نگاه دیوار، سالها و پنجرهها، سایهای که به دنیا نیامد، شرح مختصر یک وحشت، میان جیغ و سکوت، نامهای به آب و نخها و گرهها عناوین دوازده داستان این مجموعه است.
زهره مسکنی روزنامهنگار و فعال ادبی است که پیش از این بیش از ۲۰ عنوان کتاب در قالبهای مختلف، از جمله مجموعه داستان، رمان نوجوان و ادبیات کودک به چاپ رسانده است.
این مجموعه داستان، رویکردی جدید از او در پرداخت به جهان داستانی بزرگسال پس از مجموعه داستان «زن کاغذی» است که سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
شاید هیچ روایت واحدی برای گفتن تمام حقیقت کافی نباشد. هر ماجرا، به تعداد آدمهایی که آن را زندگی کردهاند، دوباره ساخته میشود. اگر این کتاب چیزی را به خواننده نشان دهد، شاید همین باشد: فاصله میان دو روایت، فقط فاصله میان دو صدا نیست؛ جایی است که آدمها آن طور که کمتر دیده میشوند، خودشان را آشکار میکنند.
کتاب «آنها که نمیشناختیم» به قلم زهره مسکنی در ۱۳۲صفحه و به بهای ۴۰۰هزارتومان از سوی نشر پلات منتشر شده است.
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