به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستانی «هیچ اتفاق خاصی رخ نداده!» نوشته شراره توانا بهتازگی از سوی انتشارات پلات منتشر و راهی بازار کتاب شده است. این اثر در ۱۴۲ صفحه، در قطع رقعی و در سال ۱۴۰۵ به چاپ رسیده و در قالب مجموعهای از داستانهای کوتاه، به بازنمایی موقعیتهای بهظاهر عادی اما تأملبرانگیز در زندگی روزمره میپردازد.
این کتاب با تمرکز بر جزئیات و روابط انسانی، تلاش میکند از دل لحظههای ساده، روایتهایی چندلایه و معنادار خلق کند. جملاتی چون «برای کسی از پنجره دست تکان میدهم…» از همان آغاز، فضای اثر را ترسیم کرده و مخاطب را با نگاهی دقیق به مناسبات انسانی و تجربههای زیسته همراه میکند.
در این مجموعه، نویسنده با نثری آرام و در عین حال دقیق، به سراغ لایههای پنهان زندگی مدرن میرود؛ جایی که در پسِ سکون ظاهری، تنشها، احساسات و دغدغههای انسانی و تنهایی معاصر شکل میگیرند. روایتها اغلب از موقعیتهایی آشنا آغاز میشوند اما در ادامه، با گسترش جزئیات و مکثهای روایی، به بستری برای کشف معنا تبدیل میشوند.
«هیچ اتفاق خاصی رخ نداده!» در ساختار خود به حوادث بزرگ یا قهرمانان غیرمعمول متکی نیست، بلکه تمرکز آن بر جریانهای پنهان و روزمره زندگی است؛ همان رخدادهایی که در نگاه نخست عادی به نظر میرسند اما در بطن خود حامل تجربههایی عمیقاند. داستانها کوتاه اما چندلایهاند و در میان آنها، پیوندهای انسانی، احساسات متناقض و تأملات درونی شخصیتها بهتدریج آشکار میشود.
در بخشی از این کتاب آمده است:
پشت جلد این کتاب
مثل کِشی هستیم که تا رهایمان میکنند سر از این کوچه درمیآوریم. انگار توی کوچه گیر کردهایم. هرجا برویم، باز ختم میشود به همین کوچه. هزار راه رفتهایم فایده نکرده، باز برگشتهایم توی همین کوچهی بیرمق. زیرِ همان درخت، که اسمهایمان روی تنهی کلفت و پُرخزهاش حک شده، قرار میگذاریم. همان آزاد درختی که حالا بعد از بیست سال، اسم هیچکداممان روی پوستش پیدا نیست و دستِ هیچکداممان دورش حلقه نمیشود.
کتاب«هیچ اتفاق خاصی رخ نداده!» نوشته شراره توانا در ۱۴۲صفحه و از سوی انتشارات پلات به قیمت۳۵۰هزارتومان منتشر شده است.
نظر شما