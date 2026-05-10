به گزارش خبرنگار مهر، رمان «روزهای سوخته، شبهای روشن» تازهترین اثر مسعود ذاکری رودی با نام هنری «فریاد» است که توسط انتشارات پلات در سال ۱۴۰۵ منتشر شده است.
این کتاب روایتِ روزمرگی، تلخیها و شیرینیهای زندگی در شهری صنعتی در شرق ایران است؛ جایی که بادهای ۱۲۰ روزه، غبار کارخانهها و مردمانی با فرهنگ غنی، بستر داستان را شکل میدهند. راوی با زبانی صمیمی و گاه طنزآمیز، از تنشهای محل کار، مشکلات اقتصادی، ازدواجهای ناموفق، فقر، و در عین حال از عشق، موسیقی مقامی، نیایش و امید میگوید.
حضور شخصیتهای نمادینی چون «سوار بر آتش» (جنگجوی سرخپوست) و ملاقات با خودِ دیگر، لایههای فلسفی و عرفانی به داستان بخشیده است. این رمان با نثری شاعرانه و مستندگونه، آیینهای از جامعه امروز ایران است؛ روایتی از روزهای سوخته از دغدغه و شبهایی که همچنان روشن به امید فردایی بهتر به سر میرسند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
باران میبارد بر بام خانههای گلی، ساختمانهای چند طبقه بتنی و بر روی چادر سیاه چوپان. آن هم یکسان، عادلانه و بدون تبعیض. اما این رسم و مرام آسمان و باران است. در روی زمین اینگونه نیست. پولدار میتازد، ندار میسازد و هوشیار مینازد. خود زمین هم حیران است از این همهمه.
کتاب «روزهای سوخته، شبهای روشن» به قلم مسعود ذاکری رودی با نام هنری «فریاد» در ۲۱۸صفحه و قطع رقعی به ارزش ۶۳۰هزار تومان از نشر پلات منتشر شده است.
نظر شما