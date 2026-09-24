«سمت دیگر نگاه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در مرز میان داستان، اندیشه، استعاره و طنز حرکت می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان آن را صرفاً در قالب‌های آشنای داستانک یا طنز دسته‌بندی کرد. نویسنده برای معرفی شیوه نوشتاری خود از عنوان «مینیاتورهای پارادوکسیکال» استفاده کرده است؛ روایت‌هایی فشرده که در حجم اندک، بر تغییر زاویه نگاه و شکستن انتظار خواننده استوارند.

بسیاری از متن‌های کتاب با موقعیتی روزمره و آشنا آغاز می‌شوند؛ اما در پایان، یک چرخش معنایی، برداشت اولیه را دگرگون می‌کند. همین تغییر، گاهی به طنز می‌انجامد، گاهی به تلخی و گاهی به تأملی درباره انسان، مرگ، عشق، اخلاق و زندگی.

یکی از ویژگی‌های این مجموعه، حضور پررنگ تخیل در کنار واقعیت است. حیوانات، اشیا و عناصر طبیعت در برخی روایت‌ها به شخصیت یا راوی تبدیل می‌شوند و جهان معمولی را از زاویه‌ای متفاوت پیش چشم خواننده قرار می‌دهند.

ایجاز نیز در ساختار این نوشته‌ها نقشی اساسی دارد. متن‌ها کوتاه‌اند، اما نویسنده می‌کوشد پایان آن‌ها را به نقطه بسته‌شدن معنا تبدیل نکند؛ بلکه پایان روایت را به آغاز تأمل خواننده بدل سازد.

در این مجموعه، طنز تنها یک ابزار است و در کنار آن، استعاره، خیال، پارادوکس و نگاه فلسفی نیز حضور دارند. از همین رو، «سمت دیگر نگاه» را می‌توان تجربه‌ای برای نزدیک شدن به مرز میان روایت کوتاه و مینیاتور مفهومی دانست.

وجه مشترک بسیاری از آثار، الگویی ساده اما تعیین‌کننده است: موقعیت آشنا، انتظار خواننده، تغییر زاویه، شکستن انتظار و رسیدن به معنایی دیگر.

این «معنای دیگر» گاهی لبخند ایجاد می‌کند و گاهی مخاطب را با پرسشی جدی روبه‌رو می‌سازد. در برخی نوشته‌ها نیز فاصله میان واقعیت و خیال عمداً از میان می‌رود تا جهان روایت امکان‌های تازه‌ای پیدا کند.

«سمت دیگر نگاه» در نهایت دعوتی است به دوباره دیدن؛ به اینکه امر آشنا را از زاویه‌ای ناآشنا ببینیم و بپذیریم که هر واقعیت، شاید معنایی پنهان در سوی دیگر خود داشته باشد.

شاید بتوان ویژگی اصلی این مجموعه را در یک جمله خلاصه کرد: در این کتاب، روایت تمام می‌شود؛ اما نگاه خواننده تازه آغاز می‌شود.

کتاب «سمت دیگر نگاه» در ۹۰ صفحه و به بهای ۳۸۰ هزار تومان در انتشارات پلات منتشر شده است.