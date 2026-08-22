توقیف ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در محور شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاب شیرین دلی ظهر شنبه در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتزامس بخش صوفیان در جریان گشتزنیهای هدفمند، ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین را که فاقد مجوز قانونی بودند، شناسایی و دستور توقف آنها را صادر کردند.
سرهنگ سیاب شیریندلی با اشاره به ارزش موتورسیکلتهای توقیفی گفت: ارزش ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین توقیفشده در مجموع بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: تردد موتورسیکلتهای سنگین فاقد مجوز علاوه بر ایجاد مزاحمت و سلب آسایش شهروندان، میتواند زمینهساز حوادث رانندگی و تصادفات شدید گردیده و خسارتهای جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد.
نظر شما