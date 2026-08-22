تصادف مرگبار در جاده جیرده رشت؛ راننده جوان جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مؤمنی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی رشت در ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، خبر گرفتار شدن راننده یک خودروی سواری در پی وقوع تصادف در جاده جیرده، محدوده فلکده، دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله یک دستگاه خودروی نجات به همراه سه آتشنشان خبره از ایستگاه مربوطه به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت ادامه داد: فرمانده تیم اعزامی پس از حضور در محل، از وقوع تصادفی شدید و محبوس شدن راننده در میان قطعات خودرو خبر داد و مشخص شد مردی حدود ۳۰ ساله بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.
مؤمنی تصریح کرد: آتشنشانان با استفاده از تجهیزات و ست نجات، پیکر بیجان راننده را از داخل خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس و نیروی انتظامی دادند.
وی گفت: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
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