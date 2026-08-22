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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

تصادف مرگبار در جاده جیرده رشت؛ راننده جوان جان باخت

تصادف مرگبار در جاده جیرده رشت؛ راننده جوان جان باخت

رشت- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از مرگ یک مرد جوان در پی وقوع تصادف شدید در جاده جیرده، محدوده فلکده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مؤمنی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی رشت در ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، خبر گرفتار شدن راننده یک خودروی سواری در پی وقوع تصادف در جاده جیرده، محدوده فلکده، دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه خودروی نجات به همراه سه آتش‌نشان خبره از ایستگاه مربوطه به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت ادامه داد: فرمانده تیم اعزامی پس از حضور در محل، از وقوع تصادفی شدید و محبوس شدن راننده در میان قطعات خودرو خبر داد و مشخص شد مردی حدود ۳۰ ساله بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

مؤمنی تصریح کرد: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات و ست نجات، پیکر بی‌جان راننده را از داخل خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس و نیروی انتظامی دادند.

وی گفت: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

کد مطلب 6923908

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