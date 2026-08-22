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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

نسخه مدیریت انرژی روی میز وزیر علوم؛ دانشگاه‌ها پای کار حل ناترازی

نسخه مدیریت انرژی روی میز وزیر علوم؛ دانشگاه‌ها پای کار حل ناترازی

سمنان- وزیر علوم با تأکید بر ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌های کشور می‌توانند با ارائه طرح‌های علمی و کاربردی، نقش مهمی در مدیریت مصرف و صرفه‌جویی انرژی ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف بعدازظهر شنبه در حاشیه افتتاح دو طرح در مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، در گفتگو با خبرنگاران، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور دانست.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در این زمینه اظهار داشت: رئیس‌جمهور تدوین طرح‌های مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به دانشگاه‌های کشور سپرده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه‌ها طرح‌های ارزشمند خود را در حوزه مدیریت و صرفه‌جویی انرژی ارائه خواهند کرد، افزود: یکی از دانشگاه‌هایی که در این زمینه طرح‌های ارزشمندی دارد، دانشگاه سمنان است.

سیمایی صراف با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور برای مدیریت انرژی گفت: دانشگاه‌های کشور از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی عظیمی برخوردار هستند که می‌توان از آنها در مسیر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی بهره گرفت.

کد مطلب 6924035

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