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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۵

بازدید معاون استاندار آذربایجان شرقی از بهسازی آزادراه تبریز-زنجان

بازدید معاون استاندار آذربایجان شرقی از بهسازی آزادراه تبریز-زنجان

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی با حضور در آزادراه تبریز-زنجان، از روند اجرای پروژه بهسازی این مسیر بازدید و بر تسریع در تکمیل عملیات اجرایی آن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی صبح دوشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه بهسازی آزادراه تبریز-زنجان، روند پیشرفت عملیات اجرایی را بررسی و از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده در قطعات مختلف این مسیر قرار گرفت.

وی در این بازدید با پیمانکاران پروژه گفت‌وگو کرد و ضمن بررسی مسائل و موانع اجرایی، دستورهای لازم را برای تسریع در روند اجرای عملیات و تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه صادر کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین از عملیات اجرایی بازسازی پل تخریب‌شده در جریان حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی در محور هشترود-تبریز بازدید و آخرین وضعیت اجرای این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

کد مطلب 6900267

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