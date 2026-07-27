بازدید معاون استاندار آذربایجان شرقی از بهسازی آزادراه تبریز-زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی صبح دوشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه بهسازی آزادراه تبریز-زنجان، روند پیشرفت عملیات اجرایی را بررسی و از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده در قطعات مختلف این مسیر قرار گرفت.

وی در این بازدید با پیمانکاران پروژه گفت‌وگو کرد و ضمن بررسی مسائل و موانع اجرایی، دستورهای لازم را برای تسریع در روند اجرای عملیات و تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه صادر کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین از عملیات اجرایی بازسازی پل تخریب‌شده در جریان حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی در محور هشترود-تبریز بازدید و آخرین وضعیت اجرای این پروژه را مورد بررسی قرار داد.