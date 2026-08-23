به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای دولت و تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف به مردم است و امسال نیز همزمان با آغاز این هفته، شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های مختلف در شهرستان‌ها، روستاها و مرکز استان خواهیم بود.

وی افزود: پروژه‌های هفته دولت با حضور مسئولان، مردم و اصحاب رسانه افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و تلاش شده است بخشی از اقدامات و خدمات انجام‌شده در استان در این ایام به اطلاع مردم برسد.

اجرای یک هزار و ۶۳۹ طرح و پروژه در هفته دولت

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به آمار طرح‌های هفته دولت در استان گفت: در مجموع یک هزار و ۳۵۵ طرح اصلی در استان تعریف شده که این طرح‌ها شامل ۱۱ هزار و ۶۹۸ زیرپروژه است.

محمدی ادامه داد: مجموع طرح‌ها و پروژه‌هایی که در هفته دولت امسال افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شوند، یک هزار و ۶۳۹ مورد است که برای اجرای آنها در مجموع ۱۶۴ همت اعتبار و هزینه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از این میزان، ۸۸ همت مربوط به اعتبارات عمرانی، ۴۹ همت مربوط به اعتبارات اقتصادی و ۲۷ همت نیز مربوط به پروژه‌هایی است که عملیات اجرایی آنها در این ایام آغاز خواهد شد.

آذربایجان شرقی رتبه نخست کشور در اعتبارات عمرانی

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه استان در تخصیص اعتبارات عمرانی اظهار کرد: با تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی، معاونت عمرانی، مدیران کل، کارشناسان و کارکنان و همچنین همراهی مردم، آذربایجان شرقی با اختصاص ۸۸ همت اعتبار عمرانی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

محمدی افزود: استان البرز با ۷۸ همت در رتبه دوم قرار دارد و فاصله ۱۰ همتی میان آذربایجان شرقی و استان دوم، نشان‌دهنده حجم قابل توجه اعتبارات عمرانی اختصاص‌یافته به استان است.

وی این موفقیت را حاصل همدلی و هماهنگی میان مجموعه مدیریتی استان دانست و گفت: مدیریت ارشد استان به ریاست بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، نقش مهمی در پیگیری و تحقق این ظرفیت‌ها داشته است.

پیگیری طرح‌های استان در سطح ملی

محمدی همچنین با اشاره به پیگیری طرح‌های آذربایجان شرقی در سطح ملی اظهار کرد: با پیگیری‌های رئیس‌جمهور در وزارتخانه‌ها و هیئت دولت، طرح‌های استان مورد توجه ویژه مسئولان ارشد کشور قرار دارد و روند پیشرفت برخی پروژه‌های مهم با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم را از دیگر عوامل مؤثر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این دستاوردها حاصل حضور سرمایه‌گذاران و مشارکت مردم فعال استان است.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها گفت: با وجود مشکلات ناشی از جنگ و تحریم، کشور با اتکا به توان داخلی، توکل به خدا و همراهی مردم مسیر خود را ادامه داده است.

وی افزود: طبیعی است که شرایط جنگی و تحریم می‌تواند مشکلاتی همچون افزایش تورم و گرانی ایجاد کند، اما در تأمین کالاهای اساسی و همچنین روند واردات و صادرات کشور با کمبود اساسی مواجه نشده‌ایم.

آسفالت آزادراه تبریز - زنجان پس از سال‌ها

محمدی در ادامه به آخرین وضعیت برخی پروژه‌های شاخص استان اشاره کرد و گفت: آزادراه تبریز - زنجان یکی از طرح‌های مهم و مورد توجه استان است که این مسیر در مجموع ۲۹۲ کیلومتر طول دارد و ۲۰۰ کیلومتر آن در محدوده آذربایجان شرقی و ۹۲ کیلومتر در حوزه استان زنجان قرار دارد.

وی افزود: با وجود اینکه بیش از ۲۳ سال از احداث این آزادراه گذشته و عملیات آسفالت اساسی آن انجام نشده بود، در حال حاضر عملیات آسفالت در هشت نقطه با فعالیت هشت پیمانکار در حال انجام است و به‌زودی تعداد پیمانکاران فعال در این پروژه به ۱۰ پیمانکار افزایش خواهد یافت.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد: فعال شدن همزمان چندین کارگاه در این محور، روند اجرای عملیات آسفالت را سرعت بخشیده و امیدواریم بخش قابل توجهی از مشکلات این مسیر در آینده نزدیک برطرف شود.

پیگیری پروژه راه‌آهن چشمه‌ثریا - تبریز - سرخس

محمدی همچنین پروژه خط‌آهن چشمه‌ثریا - تبریز - سرخس را از طرح‌های مهم و ملی در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت کشور عنوان کرد و گفت: این پروژه حدود ۳۰۰ کیلومتر طول دارد که نیمی از مسیر در محدوده آذربایجان شرقی و نیم دیگر در آذربایجان غربی قرار گرفته است.

وی افزود: این پروژه با حضور سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و از جمله طرح‌هایی است که رئیس‌جمهور بر اجرای آن تأکید ویژه دارد.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی اظهار کرد: توسعه این خط‌آهن می‌تواند در تأمین امنیت ترانزیت و تسهیل مبادلات تجاری کشور از مرزهای شمالی نقش مهمی داشته باشد و از این رو پیگیری آن در سطح ملی با جدیت دنبال می‌شود.

پیشرفت ۴۵ کیلومتری خط انتقال آب ارس به تبریز

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه انتقال آب ارس به تبریز گفت: این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های تأمین آب شرب استان است و خط انتقال آن در مجموع ۱۴۰ کیلومتر طول دارد.

وی افزود: تاکنون ۴۵ کیلومتر از این خط اجرا شده و ۹۵ کیلومتر دیگر باقی مانده است و با توجه به اهمیت این پروژه برای تأمین پایدار آب شرب تبریز و شهرهای مسیر، با دستور رئیس‌جمهور در اولویت تأمین منابع مالی قرار گرفته است.

محمدی تأکید کرد: تکمیل خط انتقال آب ارس به تبریز نقش مهمی در افزایش پایداری و امنیت آبی استان خواهد داشت و با بهره‌برداری از این طرح، بخش مهمی از دغدغه‌های مربوط به تأمین پایدار آب شرب تبریز و شهرهای مسیر برطرف خواهد شد.

آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم اشاره کرد و گفت: تمام مسکن‌های آسیب‌دیده در استان توسط اداره‌کل بنیاد مسکن آذربایجان‌شرقی بررسی شده و هزینه و خسارت آنها بر اساس قیمت کارشناسی تعیین و پرداخت شده است.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: این روند در 22 شهرستان استان انجام شده و شهر تبریز از این فرآیند مستثنا بوده است.

محمدی درباره اقدامات انجام‌شده برای اسکان شهروندان آسیب‌دیده در تبریز نیز گفت: برای افرادی که واحدهای مسکونی آنها تخریب شده بود، سه هتل هماهنگ شد تا اسکان موقت آنها انجام گیرد و پس از آن نیز برای افرادی که منازلشان تخریب شده بود، هزینه رهن پرداخت شد.

وی ادامه داد: شهرداری تبریز مکلف شده است نسبت به بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اقدام کند و این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌شرقی درباره وضعیت روستاهای تبریز نیز گفت: در روستاهای تبریز، نماینده آیت‌الله سیستانی پیشگام شدند تا روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده انجام شود و باید این موضوع را نیز پیگیری کنیم تا اگر بازسازی از این مسیر انجام نشد، راهکار دیگری برای حل مشکل مردم پیدا شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره پروژه‌های عمرانی و خدمات دولت، نقش مهمی در آگاهی مردم از روند توسعه استان و اقدامات انجام‌شده دارد و رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.