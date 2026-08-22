به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه تنظیم بازار استان زنجان با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و معاونان اقتصادی استانداری‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، کردستان، گیلان و همدان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و آثار جنگ اخیر اظهار کرد: بخشی از شهرستان‌های استان درگیر جنگ بودند و در این جریان، استان زنجان حدود ۱۱۲ شهید تقدیم کرده و صدها نفر نیز مجروح شدند و خسارت‌های قابل توجهی به واحدهای مسکونی و تجاری و برخی زیرساخت‌ها وارد شد.

وی افزود: این شرایط نشان داد که مدیران اقتصادی استان‌ها در دوره اخیر با شرایط دشواری مواجه بودند و مدیریت بازار، تأمین کالا و حفظ ثبات اقتصادی در چنین شرایطی نیازمند هماهنگی و آمادگی بیشتری است.

استاندار زنجان با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: حجم و کیفیت موضوعات مطرح‌شده، فراتر از ظرفیت یک جلسه معمول ستاد تنظیم بازار است و لازم است برای بررسی فنی و دقیق‌تر برخی موضوعات، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های مشترک برگزار شود.

صادقی با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی استان‌های حاضر در نشست ادامه داد: این مجموعه استان‌ها در مجموع حدود ۱۸۱ هزار کیلومتر مربع مساحت و بیش از ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارند که معادل حدود ۱۸ درصد جمعیت کشور است و مجموع تولید ناخالص داخلی آن‌ها نیز سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: استان‌های حاضر در این نشست، در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، بنادر، مرز، گردشگری و خدمات دارای ظرفیت‌های متنوعی هستند و به بازارهای مهمی از جمله ترکیه، عراق، روسیه، اوراسیا، اروپای شرقی و کشورهای حاشیه خزر دسترسی دارند.

استاندار زنجان یکی از نخستین زمینه‌های همکاری میان استان‌های منطقه را ایجاد شبکه مشترک تأمین و توزیع کالاهای اساسی عنوان کرد و گفت: باید نیاز، تولید، موجودی و مسیر توزیع کالاها در سطح منطقه به‌صورت یکپارچه رصد و مدیریت شود.

صادقی افزود: با اتصال اطلاعات تولیدکنندگان، انبارها، مراکز توزیع و نیاز استان‌ها، می‌توان کمبودها و مازادهای احتمالی را پیش از ایجاد اختلال در بازار شناسایی و مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بندری و مرزی استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان گفت: باید از این ظرفیت‌ها در کنار توان صنعتی و موقعیت ارتباطی استان‌هایی مانند زنجان و قزوین برای توسعه جابه‌جایی کالا، صادرات و دسترسی مؤثرتر به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده شود.

استاندار زنجان، طراحی زنجیره‌های مشترک در بخش کشاورزی را از دیگر زمینه‌های همکاری منطقه‌ای دانست و اظهار کرد: برای محصولات کشاورزی می‌توان زنجیره مشترک تولید، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات ایجاد کرد تا از خام‌فروشی، فروش فصلی و پراکندگی بازار جلوگیری شود و هر استان متناسب با مزیت خود در بخشی از این زنجیره نقش‌آفرینی کند.

صادقی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و فلزی منطقه و مزیت‌های استان زنجان در این حوزه گفت: شبکه همکاری برای تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزی از استخراج تا فرآوری، تولید محصولات فولادی و قطعات باید شکل گیرد تا ضمن کاهش خام‌فروشی، ارزش افزوده، تأمین مواد اولیه صنایع و توسعه صنایع پایین‌دستی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: برای هر پروژه مشترک باید استان مسئول، دستگاه‌های همکار، اولویت، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی مشخص شود تا نشست‌های منطقه‌ای از سطح تبادل نظر فراتر رفته و به یک حرکت عملیاتی و جهادی متناسب با شرایط کشور تبدیل شود.

استاندار زنجان در ادامه، مدیریت مؤثر بازار را نیازمند سه مؤلفه اساسی دانست و گفت: اختیار متناسب با مسئولیت، دسترسی به اطلاعات دقیق و تقویت ساختارهای اجرایی و نظارتی، سه ضرورت اصلی برای مدیریت مؤثر بازار در استان‌هاست.

صادقی با تأکید بر ضرورت دسترسی استان‌ها به اطلاعات سامانه جامع تجارت افزود: بدون دسترسی دقیق به اطلاعات موجودی، میزان ورود و خروج و وضعیت کالاهای اساسی، امکان مدیریت مؤثر بازار و تصمیم‌گیری سریع وجود ندارد.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری و تقویت ساختارهای بازرسی تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی و پیچیدگی تخلفات اقتصادی، ساختارهای نظارتی و بازرسی در استان‌ها نیازمند تقویت و متناسب‌سازی با شرایط جدید هستند.

استاندار زنجان اختصاص سهمیه عملیاتی از موجودی کالاهای استراتژیک به استان‌ها را دیگر پیشنهاد استان عنوان کرد و اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود بخشی از موجودی کالاهای استراتژیک، با رعایت سیاست‌های ملی، به‌عنوان سهمیه عملیاتی قابل مدیریت در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا در شرایط ضروری، تصمیم‌گیری و واکنش سریع بدون نیاز به طی فرآیندهای طولانی انجام شود.

صادقی همچنین اصلاح آیین‌نامه کارگروه‌های تنظیم بازار و افزایش اختیارات استان‌ها برای تصمیم‌گیری و پیگیری امور را ضروری دانست و بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تأکید کرد.

وی گفت: انتظار می‌رود پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی استان‌ها در نشست‌های منطقه‌ای بررسی و به سازوکارهای مشخص اجرایی تبدیل شود تا در نشست‌های بعدی به جای تکرار مباحث، گزارش پیشرفت پروژه‌ها و نتایج عملیاتی ارائه شود.