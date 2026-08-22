علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات نیز وزش باد و رشد ابر در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
وی افزود: در روزهای سهشنبه و چهارشنبه افزایش نسبی سرعت وزش باد در نواحی مرزی استان دور از انتظار نیست و این شرایط ممکن است سبب شکلگیری گردوخاک محلی در مناطق مذکور شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: به استثنای مناطق گرمسیر، روند افزایش دما در این مناطق تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
زورآوند ادامه داد: در سایر نواحی استان تا روز دوشنبه دمای هوا تغییرات چندانی نخواهد داشت، اما از روز سهشنبه تا پایان هفته به آرامی از گرمای هوا کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به دمای ثبتشده در نقاط مختلف استان عنوان کرد: قصرشیرین با ۴۴ درجه و شهرستانهای گیلانغرب، اسلامآبادغرب و سرپلذهاب با ۴۲ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان کرمانشاه هستند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد در نواحی مرزی طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه، احتمال شکلگیری گردوخاک محلی در این مناطق وجود دارد و لازم است شهروندان در این مناطق نسبت به شرایط جوی پیشرو توجه داشته باشند.
زورآوند در پایان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی، شرایط جوی استان تا پایان هفته عمدتاً پایدار خواهد بود و روند کاهش تدریجی دما از سهشنبه در بیشتر مناطق استان آغاز میشود.
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