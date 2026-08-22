به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رضاپور عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه نکا با اشاره به نقش رسانهها در تنویر افکار عمومی، اظهار کرد: مسئولیتها امانت هستند و ریشه بسیاری از مشکلات جامعه به آموزش و پرورش بازمیگردد؛ توجه جدی به این حوزه میتواند زمینهساز رفع بسیاری از مسائل و فراهم شدن بستر توسعه فردی باشد.
وی افزود: در همه حوزههای آموزش و پرورش نکا اتفاقات خوبی رقم خورده و حتی در ایام جنگ و تعطیلی مدارس، آموزش متوقف نشد و همکاران فرهنگی با استفاده از فضای مجازی و ظرفیت خانهها، مساجد و پارکها، فرآیند آموزش را دنبال کردند.
مدیر آموزش و پرورش نکا با تأکید بر جایگاه معلم به عنوان الگو، توانمندسازی فرهنگیان را مورد توجه دانست و گفت: معلمان و مدیران باید خود را بهروز کنند، چراکه در غیر این صورت از تحولات آموزشی عقب میمانند؛ در همین راستا دورههای آموزشی و برنامههای توانمندسازی برگزار شده است.
رضاپور با اشاره به اجرای پروژه مهر تصریح کرد: پروژه مهر به نوعی کارنامه مدیران است و در این طرح، مقدمات آغاز سال تحصیلی، تأمین کتاب، تجهیزات و آمادهسازی مدارس به صورت مستمر رصد میشود.
وی مهمترین دغدغه آموزش و پرورش نکا را کمبود فضای آموزشی عنوان کرد و گفت: نکا از وضعیت مطلوبی در این حوزه برخوردار نیست و مهاجرت از مناطق بالادست به شهر نیز این نیاز را تشدید کرده است.
رضاپور از افتتاح مدرسه ۶ کلاسه امام حسین(ع) با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و افزود: مدرسه فردوسی خورشید آماده بهرهبرداری است و مدرسه لاییرودبار نیز مراحل پایانی ساخت را طی میکند.
وی ادامه داد: ۲ مدرسه و چهار زمین چمن مصنوعی با اعتبار ۶ میلیارد تومان نیز در هفته دولت امسال افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
مدیر آموزش و پرورش نکا با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای عدالت آموزشی اظهار کرد: در سال تحصیلی گذشته ۹ حوزه امتحانی داشتیم که پراکندگی آنها یکی از آسیبها بود؛ بر همین اساس، حوزههای امتحانی به صورت تجمیعی برگزار و تعداد آنها از ۹ به چهار حوزه کاهش یافت.
وی افزود: ۲۲ دانشآموز نکا در جشنواره خوارزمی موفق به کسب رتبه شدند و در مسابقات قرآن و عترت نیز ۲۳ دانشآموز رتبه برتر استانی و ۱۵ دانشآموز رتبه کشوری کسب کردند.
رضاپور همچنین از بررسی پرونده حدود ۶۰۰ نفر از همکاران و جامعه فرهنگیان شهرستان از اسفندماه تاکنون خبر داد.
وی با اشاره به وضعیت آموزشی شهرستان گفت: نکا دارای ۲۰۰ مدرسه فعال است که ۲۲ مدرسه به صورت دوشیفته فعالیت میکنند و ۴۵ مدرسه غیردولتی نیز در شهرستان فعال است.
مدیر آموزش و پرورش نکا افزود: حدود ۲۲ هزار دانشآموز در مدارس شهرستان تحصیل میکنند و یکهزار و ۴۰۵ همکار فرهنگی در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت دارند.
درخشش دانشآموزان نکا در رقابتهای فرهنگی
رضاپور با اشاره به موفقیتهای حوزه پرورشی گفت: نکا میزبان رویدادهایی از جمله آیین ملی لالههای روشن، مراسم استانی زنگ هفته پدافند غیرعامل و سوگواره استانی احلی من العسل بوده است.
وی افزود: حدود ۳ هزار دانشآموز در مسابقات قرآن، عترت و نماز مشارکت کردند که ۷۰ نفر به مرحله مقدماتی استانی و ۴۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.
رضاپور با اشاره به موفقیت دانشآموزان در مسابقات درسهایی از قرآن گفت: از مجموع ۲ هزار و ۱۰۰ منتخب کشوری استان مازندران، ۶۷۰ منتخب از نکا بودند که بالاترین آمار استان را به خود اختصاص دادند.
وی ادامه داد: دانشآموزان نکا در جشنواره فرهنگی هنری «فردا» نیز ۱۰۵ رتبه استانی کسب کردند و شهرستان پس از بابل، ساری۲ و آمل، رتبه چهارم استان را به دست آورد.
مدیر آموزش و پرورش نکا همچنین از کسب ۳۳ رتبه استانی توسط دانشآموزان و ۳۴ رتبه استانی توسط فرهنگیان در مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری خبر داد.
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