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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

توسعه فضای آموزشی و عدالت آموزشی در نکا شتاب می‌گیرد

توسعه فضای آموزشی و عدالت آموزشی در نکا شتاب می‌گیرد

نکا- مدیر آموزش و پرورش نکا از شتاب گرفتن روند توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رضاپور عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه نکا با اشاره به نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، اظهار کرد: مسئولیت‌ها امانت هستند و ریشه بسیاری از مشکلات جامعه به آموزش و پرورش بازمی‌گردد؛ توجه جدی به این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز رفع بسیاری از مسائل و فراهم شدن بستر توسعه فردی باشد.

وی افزود: در همه حوزه‌های آموزش و پرورش نکا اتفاقات خوبی رقم خورده و حتی در ایام جنگ و تعطیلی مدارس، آموزش متوقف نشد و همکاران فرهنگی با استفاده از فضای مجازی و ظرفیت خانه‌ها، مساجد و پارک‌ها، فرآیند آموزش را دنبال کردند.

مدیر آموزش و پرورش نکا با تأکید بر جایگاه معلم به عنوان الگو، توانمندسازی فرهنگیان را مورد توجه دانست و گفت: معلمان و مدیران باید خود را به‌روز کنند، چراکه در غیر این صورت از تحولات آموزشی عقب می‌مانند؛ در همین راستا دوره‌های آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی برگزار شده است.

رضاپور با اشاره به اجرای پروژه مهر تصریح کرد: پروژه مهر به نوعی کارنامه مدیران است و در این طرح، مقدمات آغاز سال تحصیلی، تأمین کتاب، تجهیزات و آماده‌سازی مدارس به صورت مستمر رصد می‌شود.

وی مهم‌ترین دغدغه آموزش و پرورش نکا را کمبود فضای آموزشی عنوان کرد و گفت: نکا از وضعیت مطلوبی در این حوزه برخوردار نیست و مهاجرت از مناطق بالادست به شهر نیز این نیاز را تشدید کرده است.

رضاپور از افتتاح مدرسه ۶ کلاسه امام حسین(ع) با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و افزود: مدرسه فردوسی خورشید آماده بهره‌برداری است و مدرسه لایی‌رودبار نیز مراحل پایانی ساخت را طی می‌کند.

وی ادامه داد: ۲ مدرسه و چهار زمین چمن مصنوعی با اعتبار ۶ میلیارد تومان نیز در هفته دولت امسال افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر آموزش و پرورش نکا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای عدالت آموزشی اظهار کرد: در سال تحصیلی گذشته ۹ حوزه امتحانی داشتیم که پراکندگی آنها یکی از آسیب‌ها بود؛ بر همین اساس، حوزه‌های امتحانی به صورت تجمیعی برگزار و تعداد آنها از ۹ به چهار حوزه کاهش یافت.

وی افزود: ۲۲ دانش‌آموز نکا در جشنواره خوارزمی موفق به کسب رتبه شدند و در مسابقات قرآن و عترت نیز ۲۳ دانش‌آموز رتبه برتر استانی و ۱۵ دانش‌آموز رتبه کشوری کسب کردند.

رضاپور همچنین از بررسی پرونده حدود ۶۰۰ نفر از همکاران و جامعه فرهنگیان شهرستان از اسفندماه تاکنون خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت آموزشی شهرستان گفت: نکا دارای ۲۰۰ مدرسه فعال است که ۲۲ مدرسه به صورت دوشیفته فعالیت می‌کنند و ۴۵ مدرسه غیردولتی نیز در شهرستان فعال است.

مدیر آموزش و پرورش نکا افزود: حدود ۲۲ هزار دانش‌آموز در مدارس شهرستان تحصیل می‌کنند و یک‌هزار و ۴۰۵ همکار فرهنگی در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت دارند.

درخشش دانش‌آموزان نکا در رقابت‌های فرهنگی

رضاپور با اشاره به موفقیت‌های حوزه پرورشی گفت: نکا میزبان رویدادهایی از جمله آیین ملی لاله‌های روشن، مراسم استانی زنگ هفته پدافند غیرعامل و سوگواره استانی احلی من العسل بوده است.

وی افزود: حدود ۳ هزار دانش‌آموز در مسابقات قرآن، عترت و نماز مشارکت کردند که ۷۰ نفر به مرحله مقدماتی استانی و ۴۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.

رضاپور با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان در مسابقات درس‌هایی از قرآن گفت: از مجموع ۲ هزار و ۱۰۰ منتخب کشوری استان مازندران، ۶۷۰ منتخب از نکا بودند که بالاترین آمار استان را به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان نکا در جشنواره فرهنگی هنری «فردا» نیز ۱۰۵ رتبه استانی کسب کردند و شهرستان پس از بابل، ساری۲ و آمل، رتبه چهارم استان را به دست آورد.

مدیر آموزش و پرورش نکا همچنین از کسب ۳۳ رتبه استانی توسط دانش‌آموزان و ۳۴ رتبه استانی توسط فرهنگیان در مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری خبر داد.

کد مطلب 6924141

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