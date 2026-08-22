به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محسن‌زاده عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سال گذشته ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان روکش و ۵۰ کیلومتر راه روستایی احداث شد و این روند امسال با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد.

وی افزود: دو قطعه محور گلدشت ـ آشیانه اجرا و آماده بهره‌برداری شده و عملیات قطعه سوم نیز آغاز می‌شود و نهضت آسفالت محورهای استان نیز تا پیش از فصل سرد ادامه خواهد داشت.

محسن زاده تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی آغاز زودتر بارش‌ها، تلاش می‌شود عملیات آسفالت را پیش از شروع راهداری زمستانی به پایان برسانیم.

وی ادامه داد: سامانه ۱۴۱ به‌روز است و شکایات و درخواست‌های مردم از طریق آن پیگیری می‌شود که پس از بهسازی محورهای اصلی، رضایتمندی کاربران جاده‌ای افزایش یافته است.

محسن زاده تاکید کرد: در ایام اربعین، نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی تشدید شده و شکایات نیز به‌صورت هفتگی و بدون تأخیر بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از پروژه‌های جدید، پل دو آب است که از سوی راه و شهرسازی تحویل شده و تلاش می‌کنیم این پروژه پیش از آغاز فصل زمستان آماده بهره‌برداری شود.

محسن زاده افزود: در پروژه‌های ملی و محورهای اصلی استان پروژه نیمه‌تمامی وجود ندارد و ادامه فعالیت‌ها عمدتاً به روکش آسفالت اختصاص دارد.

استان مرکزی سومین استان پرتردد کشور است

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان گفت: استان مرکزی سومین استان پرتردد کشور پس از تهران و البرز است و در زمان‌های اوج تردد، میزان عبور خودروها از محورهای استان به یک میلیون تردد نیز می‌رسد.

وی افزود: قرارگیری استان مرکزی در مسیر مرز مهران و ارتباط با استان‌های لرستان، خوزستان و اصفهان، تردد در محورهای اراک ـ بروجرد، اراک ـ ملایر، تهران و دلیجان ـ اصفهان را افزایش داده است.

محسن زاده با اشاره به وضعیت آزادراه تهران ـ اراک تصریح کرد: این محور ماهانه ۲۰۰ هزار تردد دارد که ۵۰ درصد آن سنگین است؛ در حالی که میانگین کشوری حدود ۲۰ درصد بوده و این حجم تردد، استهلاک و کاهش عمر روسازی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محورهایی همچون گردنه نقره‌کمر و گردنه گیان انجام شده و ارتقای کیفیت سطح رویه راه‌ها از اولویت‌های اصلی راهداری است.

محسن زاده بیان کرد: نقاط حادثه‌خیز با همکاری پلیس شناسایی و رفع شده و شناسایی و ایمن‌سازی نقاط جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: کاهش سرعت متوسط مستلزم هزینه‌های بالایی است، اما هوشمندسازی جاده‌ها در این زمینه مؤثر بوده و سرعت متوسط تردد به حدود ۸۸ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

محسن زاده تصریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل با اداره ثبت، ارتباط مانیتورینگ برقرار بوده و بارگیری و حمل بار در بیشتر معادن استان، به‌جز برخی معادن شن و ماسه، به‌صورت سیستمی پایش و عوارض آن دریافت می‌شود.

اعتبارات راهداری مرکزی به ۸۰۰ میلیارد تومان رسید

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار راهداری استان ابلاغ شده که نزدیک به ۹۰ درصد آن تخصیص یافته و بخشی از اعتبارات اوراق با کسر حدود ۱۸ درصد به پیمانکاران پرداخت می‌شود.

وی افزود: پروژه‌های راه‌های روستایی بر اساس اولویت‌های کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها اجرا می‌شود و افزایش اعتبارات، شتاب اجرای پروژه‌ها را در پی خواهد داشت.

محسن زاده با اشاره به کاهش نیاز به عملیات آسفالت در برخی محورهای اصلی تصریح کرد: سال گذشته به‌دلیل حجم بالای عملیات آسفالت، اکیپ‌های متعددی در محورهای پرتردد مستقر بودند اما اکنون با کاهش عملیات، انتظار می‌رود گره‌های ترافیکی در کریدورهای اصلی استان کاهش یابد.

وی گفت: این اقدامات در قالب پروژه‌های هفته دولت دنبال می‌شود و هدف، ارتقای ایمنی، نگهداری راه‌ها و بهبود کیفیت تردد در محورهای مواصلاتی استان مرکزی است.

۳۷ نقطه حادثه‌خیز استان مرکزی رفع شد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: ۳۷ نقطه حادثه‌خیز که در مصوبه سال ۱۴۰۱ شناسایی شده بود، با همکاری پلیس رفع شده و فرآیند شناسایی و احصای نقاط حادثه‌خیز جدید در استان ادامه دارد.

وی افزود: تعداد دوربین‌های نظارتی جاده‌ای استان مرکزی در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافت و نسبت دوربین‌ها از یک دستگاه به ازای ۲۰۸ کیلومتر به یک دستگاه در هر ۲۳ کیلومتر رسید.

محسن زاده تصریح کرد: در آستانه اربعین، عملیات خط‌کشی ۳۵۰۰ کیلومتر از محورهای استان انجام شد و این عملیات همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: در حوزه ایمن‌سازی نیز ۲۸ کیلومتر نیوجرسی و جداکننده در محورهای استان اجرا شده و ۴۰ کیلومتر نیز عملیات روشنایی انجام گرفته است.

محسن زاده با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در توسعه روشنایی جاده‌ها تاکید کرد: در حال حاضر به‌دلیل کمبود انرژی و بر اساس دستورالعمل جدید، احداث روشنایی جدید در محورهای استان ممنوع است.

تکمیل محورهای روستایی متناسب با اعتبارات سالانه

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: اجرای پروژه‌های روستایی متناسب با اعتبارات سالانه انجام می‌شود و برخی طرح‌ها به‌صورت مرحله‌ای ادامه پیدا می‌کنند.

وی محور دهنمک ـ سهل‌آباد را نمونه‌ای از این پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: در این محور سال گذشته ۲ کیلومتر عملیات اجرایی انجام شد و امسال نیز ۲.۵ کیلومتر دیگر در دستور کار قرار گرفته است که با تخصیص اعتبارات سال جاری، بخش باقی‌مانده محور نیز تکمیل خواهد شد.

محسن زاده تصریح کرد: پروژه‌های راه روستایی سایر شهرستان‌ها نیز متناسب با اعتبارات و اولویت‌های تعیین‌شده، به‌صورت مرحله‌ای اجرا و تکمیل می‌شوند.

۴ میلیون تن کالا از آغاز جنگ رمضان در مرکزی جابه‌جا شد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون حدود ۴ میلیون تن کالا در این استان جابه‌جا شده است که بخش قابل توجهی از این جابه‌جایی‌ها مربوط به تأمین نیازهای مختلف و تداوم فعالیت‌های اقتصادی استان بوده است.

وی با اشاره به جابه‌جایی مسافران در مناسبت‌های مختلف افزود: عمده جابه‌جایی مسافران در سال جاری به ایام اربعین و مراسم تشییع امام شهید اختصاص داشت که در این مراسم حدود ۱۹ هزار مسافر جابه‌جا شدند.

محسن زاده تصریح کرد: در ایام اربعین نیز ۲۳ هزار جابه‌جایی مسافر در مسیرهای شش‌گانه انجام شد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از یک میلیون جابه‌جایی مسافر در شبکه حمل‌ونقل عمومی استان انجام شود و برنامه‌ریزی لازم برای تحقق این هدف صورت گرفته است.

محسن زاده با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان مرکزی تاکید کرد: طی یک سال گذشته وضعیت ناوگان بهبود یافته و میانگین عمر مفید ناوگان به ۱۸ سال رسیده است.

۳۰ درصد اعلام بار مجازی، گام نخست شفاف‌سازی است

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجرای طرح اعلام بار مجازی در اراک به‌طور کامل آماده است، اما مقاومت بخشی از رانندگان موجب شده این طرح هنوز به‌صورت ۱۰۰ درصدی عملیاتی نشود.

وی افزود: هدف از اجرای طرح، تحقق عدالت و شفافیت در توزیع و تخصیص بار است و در شهرستان‌های دارای مطالبه رانندگان، اجرایی شده است.

محسن زاده تصریح کرد: اعلام بار مجازی در محلات و دلیجان از سال گذشته و سال جاری و در زرندیه از سال گذشته اجرا شده و زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن در اراک نیز به‌طور کامل فراهم است.

وی ادامه داد: مقاومت بخشی از رانندگان مانع اجرای کامل طرح شده و تحقق آن نیازمند مطالبه و همراهی رانندگان است که به نفع رانندگان و خانواده‌های آنان خواهد بود.

محسن‌زاده تاکید کرد: لازم است رانندگان نسبت به آثار اعلام بار مجازی در ایجاد شفافیت و عدالت در توزیع بار آگاهی بیشتری پیدا کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی افزود: با اجرای اعلام بار نیمه‌هوشمند، انتظارهای طولانی کاهش یافته و رانندگان می‌توانند در زمان تعیین‌شده برای بارگیری یا تخلیه مراجعه کنند.



وی بیان کرد: زیرساخت اجرای طرح کامل است و بر اساس تصمیم شورای تأمین، اعلام بار مجازی ابتدا برای ۳۰ درصد بارها اجرا می‌شود تا زمینه توسعه تدریجی طرح و تحقق شفافیت و عدالت بیشتر فراهم شود.

محسن زاده گفت: ارتباط و اطلاع‌رسانی به رانندگان با همکاری نمایندگان و سندیکاها ادامه دارد و با اجرای مرحله نخست، توسعه اعلام بار مجازی و شفافیت در توزیع بار پیگیری خواهد شد.