به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنواتیان عصر شنبه در نشست شورای اداری گچساران اظهار کرد: کارت نشاط دانشآموزی با تدبیر وزارت آموزش و پرورش برای دانشآموزان نیازمند طراحی و صادر شده است تا حمایتهای خیرخواهانه به صورت هدفمند و سیستمی در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
وی افزود: خیرین و مردم نیکوکار میتوانند مبالغی از ۵۰ هزار تومان تا ۵۰ میلیون تومان به این کارتها واریز کنند و دانشآموزان نیز از ابتدای مهرماه میتوانند از اعتبار آن برای خرید لوازم و ملزومات تحصیلی استفاده کنند.
مدیر آموزش و پرورش گچساران با اشاره به شناسایی دانشآموزان مشمول این طرح در شهرستان، بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار، از موازیکاری در توزیع کمکهای خیرین جلوگیری کرده و زمینه توزیع عادلانهتر حمایتها را فراهم میکند.
قنواتیان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی در حمایت از دانشآموزان نیازمند، گفت: انتظار میرود با همراهی خیرین، مردم و دستگاههای اجرایی، گچساران بتواند سهمی فراتر از دیگر شهرستانها در اجرای طرح کارت نشاط دانشآموزی داشته باشد.
وی همچنین از همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان در برگزاری مطلوب آزمون سراسری کنکور تقدیر کرد و افزود: حضور مسئولان و همراهی ارزشمند دستگاههای اجرایی جلوهای ماندگار از همافزایی و خدمت صادقانه بود که آرامش خانوادهها و داوطلبان را به همراه داشت.
مدیر آموزش و پرورش گچساران خاطرنشان کرد: همراهی دستگاههای اجرایی در این رویداد ملی نشان داد که با همدلی و همکاری میتوان زمینه برگزاری مطلوب برنامههای مهم آموزشی و ملی را فراهم کرد.
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