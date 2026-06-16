۱۴حوزه امتحانی گچساران در انتظار موتور برق؛نگرانی از قطعی برق در آزمون

مرضیه قنواتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آزمون‌های مهم آموزشی در هفته‌های آینده، اظهار کرد: روز جمعه ۲۹ خردادماه آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در شهرستان برگزار می‌شود و برای میزبانی از هزار و ۴۱۰ داوطلب، هشت حوزه امتحانی پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است.

وی افزود: بزرگ‌ترین سالن شهرستان نیز برای برگزاری این آزمون‌ها در حال آماده‌سازی است و تلاش می‌کنیم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شرایطی آرام و مناسب برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان فراهم شود.

مدیر آموزش‌وپرورش گچساران با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه، ادامه داد: همچنین بر اساس ابلاغ وزارت آموزش‌وپرورش، امتحانات نهایی پایه دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز می‌شود و به مدت ۱۷ روز ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در این دوره از امتحانات، هزار و ۳۵۴ دانش‌آموز پایه دوازدهم در ۱۱ درس و دانش‌آموزان پایه یازدهم نیز در ۶ درس شرکت خواهند کرد که برای برگزاری این آزمون‌ها، ۱۴ حوزه امتحانی در سطح شهرستان در نظر گرفته شده است.

قنواتیان با بیان اینکه ناترازی انرژی به یکی از دغدغه‌های جدی حوزه آموزش تبدیل شده است، گفت: در اوج گرمای تابستان، قطعی برق می‌تواند روند برگزاری آزمون‌ها را با مشکل مواجه کند و فرآیند چاپ، اسکن و بارگذاری پاسخ‌برگ‌های دانش‌آموزان را مختل سازد.

مدیر آموزش‌وپرورش گچساران تأکید کرد: هرگونه اختلال در برق و اینترنت، تبعات مستقیم برای دانش‌آموزان دارد و ممکن است به آینده تحصیلی آنان آسیب وارد کند، از این رو انتظار داریم تمهیدات ویژه‌ای برای جلوگیری از این مشکلات اندیشیده شود.

وی با طرح مطالبه تأمین تجهیزات پشتیبان برای حوزه‌های امتحانی افزود: ۱۴ حوزه امتحانی شهرستان نیازمند موتور برق اضطراری هستند و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا در زمان نوسانات یا قطعی برق، روند برگزاری آزمون‌ها بدون تنش و وقفه ادامه یابد.

قنواتیان همچنین خواستار همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی عضو شورای آموزش‌وپرورش شد و گفت: حمایت از آموزش‌وپرورش و فراهم کردن شرایط مطلوب برای برگزاری امتحانات نهایی و کنکور، مسئولیتی مشترک است و همه نهادها باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

وی اضافه کرد: انتظار داریم با همکاری فرمانداری، شرکت برق، اورژانس، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان گچسارانی بدون دغدغه و با آرامش کامل در آزمون‌های سرنوشت‌ساز پیش‌رو شرکت کنند.