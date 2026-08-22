به گزارش خبرنگار مهر، شمسالدین حسینی عصر شنبه در جریان بازدید از دهستان اشکور، این منطقه را از جمله مناطق برخوردار از ظرفیتهای مهم تاریخی، طبیعی و گردشگری عنوان کرد و خواستار برنامهریزی برای بهرهگیری اصولی از این ظرفیتها شد.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی اشکور اظهار کرد: این منطقه از گنجینههای ارزشمند تاریخی و طبیعی کشور به شمار میرود و سابقه آن به دوره اشکانیان میرسد؛ بنابراین حفاظت، معرفی و استفاده هدفمند از این ظرفیتها باید در دستور کار قرار گیرد.
حسینی با بیان اینکه توسعه زیرساختها پیشنیاز بهرهگیری از ظرفیتهای اشکور است، افزود: در کنار تأمین خدماتی همچون راه، گاز و ارتباطات، باید زیرساختهای لازم برای توسعه گردشگری و فعالیتهای بومگردی نیز فراهم شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای طرح گازرسانی در مناطق مختلف رامسر نیز گفت: عملیات گازرسانی به اشکور با سرعت مناسبی در حال انجام است و باید بر اساس برنامه زمانبندی تکمیل شود.
وی ادامه داد: دسترسی روستاهای منطقه به گاز علاوه بر ارتقای سطح خدمات عمومی، میتواند زمینه توسعه اقامتگاههای بومگردی، ایجاد فعالیتهای اقتصادی جدید و ماندگاری بیشتر ساکنان را فراهم کند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد همچنین از برنامه تکمیل گازرسانی به جواهرده تا مهرماه خبر داد و گفت: عملیات گازرسانی در بخش دالخانی نیز تا پایان سال به مرحله اجرا خواهد رسید و با تکمیل این طرحها، شهرستان رامسر از نظر برخورداری از شبکه گازرسانی در وضعیت مطلوبتری قرار خواهد گرفت.
حسینی در ادامه به وضعیت راههای منطقه اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۰ کیلومتر از مسیرهای اشکور آسفالت شد، اما با توجه به شرایط منطقه و نیازهای موجود، بهسازی و توسعه راههای روستایی باید همچنان با جدیت دنبال شود.
وی اتصال اشکور به قزوین را یکی از طرحهای مهم منطقه دانست و تصریح کرد: تکمیل این مسیر ضمن کوتاهتر کردن مسیر دسترسی مردم و تسهیل رفتوآمد، میتواند یک ظرفیت مهم برای جذب گردشگر و رونق فعالیتهای اقتصادی در اشکور ایجاد کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ادامه عملیات آسفالت و بهسازی محورهای جواهرده و جنترودبار تأکید کرد و گفت: ارتقای راههای دسترسی، هم مشکلات تردد مردم را کاهش میدهد و هم زمینه رونق گردشگری و تقویت اقتصاد روستایی را فراهم خواهد کرد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضعف پوشش ارتباطی در برخی نقاط اشکور، خواستار توسعه شبکه تلفن همراه و اینترنت در این منطقه شد و گفت: رفع مشکلات آنتندهی و تقویت زیرساختهای ارتباطی نیازمند پیگیری جدی و ورود مؤثر مخابرات استان مازندران است.
وی تأکید کرد: توسعه همزمان زیرساختهای حملونقل، انرژی و ارتباطات میتواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای گردشگری اشکور را فراهم کرده و به تقویت اقتصاد محلی و تثبیت جمعیت در این منطقه کمک کند.
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