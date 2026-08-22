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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

زیرساخت‌های گردشگری و راه‌های ارتباطی اشکور تقویت می‌شود

زیرساخت‌های گردشگری و راه‌های ارتباطی اشکور تقویت می‌شود

رامسر- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی اشکور، توسعه زیرساخت‌های این منطقه را لازمه رونق گردشگری، گسترش بوم‌گردی و جلوگیری از مهاجرت جمعیت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شمس‌الدین حسینی‌ عصر شنبه در جریان بازدید از دهستان اشکور، این منطقه را از جمله مناطق برخوردار از ظرفیت‌های مهم تاریخی، طبیعی و گردشگری عنوان کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری اصولی از این ظرفیت‌ها شد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی اشکور اظهار کرد: این منطقه از گنجینه‌های ارزشمند تاریخی و طبیعی کشور به شمار می‌رود و سابقه آن به دوره اشکانیان می‌رسد؛ بنابراین حفاظت، معرفی و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

حسینی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها پیش‌نیاز بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشکور است، افزود: در کنار تأمین خدماتی همچون راه، گاز و ارتباطات، باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری و فعالیت‌های بوم‌گردی نیز فراهم شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای طرح گازرسانی در مناطق مختلف رامسر نیز گفت: عملیات گازرسانی به اشکور با سرعت مناسبی در حال انجام است و باید بر اساس برنامه زمان‌بندی تکمیل شود.

وی ادامه داد: دسترسی روستاهای منطقه به گاز علاوه بر ارتقای سطح خدمات عمومی، می‌تواند زمینه توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید و ماندگاری بیشتر ساکنان را فراهم کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد همچنین از برنامه تکمیل گازرسانی به جواهرده تا مهرماه خبر داد و گفت: عملیات گازرسانی در بخش دالخانی نیز تا پایان سال به مرحله اجرا خواهد رسید و با تکمیل این طرح‌ها، شهرستان رامسر از نظر برخورداری از شبکه گازرسانی در وضعیت مطلوب‌تری قرار خواهد گرفت.

حسینی در ادامه به وضعیت راه‌های منطقه اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۰ کیلومتر از مسیرهای اشکور آسفالت شد، اما با توجه به شرایط منطقه و نیازهای موجود، بهسازی و توسعه راه‌های روستایی باید همچنان با جدیت دنبال شود.

وی اتصال اشکور به قزوین را یکی از طرح‌های مهم منطقه دانست و تصریح کرد: تکمیل این مسیر ضمن کوتاه‌تر کردن مسیر دسترسی مردم و تسهیل رفت‌وآمد، می‌تواند یک ظرفیت مهم برای جذب گردشگر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در اشکور ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ادامه عملیات آسفالت و بهسازی محورهای جواهرده و جنت‌رودبار تأکید کرد و گفت: ارتقای راه‌های دسترسی، هم مشکلات تردد مردم را کاهش می‌دهد و هم زمینه رونق گردشگری و تقویت اقتصاد روستایی را فراهم خواهد کرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضعف پوشش ارتباطی در برخی نقاط اشکور، خواستار توسعه شبکه تلفن همراه و اینترنت در این منطقه شد و گفت: رفع مشکلات آنتن‌دهی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی نیازمند پیگیری جدی و ورود مؤثر مخابرات استان مازندران است.

وی تأکید کرد: توسعه همزمان زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های گردشگری اشکور را فراهم کرده و به تقویت اقتصاد محلی و تثبیت جمعیت در این منطقه کمک کند.

کد مطلب 6924178

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