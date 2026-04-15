به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی با اشاره به اقدامات انجامشده در بخش راهسازی رامسر اظهار داشت: طی دوره اخیر، بیش از ۴۰ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت راهها هزینه شده است. این اقدامات شامل اصلاح نقاط حادثهخیز مانند دریاگوشه، آسفالت مسیر چابکسر به رامسر، بهسازی راههای روستایی و اجرای حدود ۱۱ کیلومتر روکش آسفالت بوده است. همچنین پروژههایی نظیر دیوارسازی سنگی و ایجاد سیستمهای زهکشی نیز در همین چارچوب اجرا شدهاند.
وی در ادامه به طرحهای گازرسانی اشاره کرد و گفت: در محورهای جنترودبار و جواهرده، هر یک پروژههایی با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد تومان به اجرا درآمده است. افزون بر این، عملیات گازرسانی در مسیر اشکور به رامسر با بودجهای بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در حال انجام است که میتواند دسترسی مناطق بیشتری را به شبکه گاز فراهم کند.
استاندار مازندران با بیان اینکه پروژههای حوزه آب نیز روند مطلوبی دارند، افزود: تاکنون طرحهایی به ارزش ۲۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و پروژههایی با اعتباری نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان نیز در حال اجراست.
یونسی رستمی همچنین به اقدامات انجامشده در بخش برق اشاره کرد و گفت: برای تقویت و نوسازی شبکه برق شهرستان، ۹۶ میلیارد تومان هزینه شده که نتیجه آن افزایش پایداری شبکه و بهبود خدماترسانی به مشترکان بوده است.
وی در پایان با اشاره به توسعه زیرساختهای ارتباطی در رامسر خاطرنشان کرد: در حوزه مخابرات، بیش از ۳۳۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است. نصب چندین دکل جدید، رفع مشکلات پوشش شبکه تلفن همراه و گسترش فیبر نوری از جمله اقداماتی است که در این بخش صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
