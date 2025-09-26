فرماندار رامسر: عملیات راهسازی و گازرسانی در دهستان اشکور شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان صبح جمعه در حاشیه اجرای پروژه راهسازی در اشکور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های دهستان اشکور اظهار داشت: با تأکید استاندار مازندران و پیگیری‌های مستمر نماینده مردم، پروژه‌های راهسازی، گازرسانی و ایجاد راهدارخانه در دهستان اشکور به صورت مشترک بین سه استان مازندران، گیلان و قزوین در حال اجراست.

وی افزود: دهستان اشکور که شامل ۱۱ روستا و در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از رامسر قرار دارد، به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری منطقه شناخته می‌شود. مشکلات زیرساختی در حوزه برق، راه و آب زراعی با حضور مدیران کل سه استان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

بابک مشهدیان، بخشدار بخش مرکزی رامسر، نیز در ادامه گفت: کلنگ آغاز پروژه راه روستایی لشکان به سپارده به زمین زده شد و پس از آن دیدار مردمی در مسجد روستای تمل دهستان اشکور برگزار شد.

وی تأکید کرد: دهستان اشکور با ظرفیت‌های بالقوه در کشاورزی، دامپروری و گردشگری طبیعی، نیازمند توجه ویژه است و تصمیمات مهمی در این سفر یک‌روزه گرفته شد که روند توسعه منطقه را تسریع خواهد کرد.