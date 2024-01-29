۹۰۰ نفر در رامسر رای اولی هستند

ابراهیم شیرود عشوریان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای برپایی انتخابات در شهرستان فراهم شده است، افزود: ۸۳ صندوق برای جمع آوری آرای مردم در این دوره انتخابات پیش بینی شده است.

وی با اشاره به شمار ۵۰ هزار نفری واجدان شرایط رأی دادن افزود: از این تعداد ۹۰۰ نفر رأی اولی هستند و همایش توجیهی نیز برای این قشر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جاذبه‌های شهرستان رامسر از اسکان و اقامت ۱۰۰ هزار نفر شب در طی سال در شهرستان خبر داد و گفت: پنج اردوگاه کشوری نیز در شهرستان مستقر است.

فرماندار رامسر به دستاوردهای انقلاب اسلامی در شهرستان اشاره و اضافه کرد: گازرسانی به منطقه کوهستانی اشکور در دست اقدام است و فاز سوم آن نیز شروع شده است.

شیرود عشوریان با اظهار اینکه گازرسانی به جواهرده نیز رو به اتمام است، گفت: طرح‌های خوبی به برکت انقلاب اسلامی در منطقه اجرا شده است.