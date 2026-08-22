رشد ۸۳.۴ درصدی تورم تولیدات کشاورزی در بهار ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل بهار ۱۴۰۵ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن این نرخ به عدد ۸۱۱.۵ رسید و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲۶.۱ درصد افزایش نشان داد.

بررسی تغییرات این شاخص در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ نیز حاکی از رشد ۸۳.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. این میزان در فصل زمستان ۱۴۰۴، ۶۳.۷ درصد اعلام شده بود.

در میان گروه‌های اصلی این بخش، غلات با ثبت رشد ۱۸۳.۹ درصدی نسبت به بهار سال گذشته، بیشترین تغییر شاخص را به خود اختصاص داد. شاخص گروه سبزیجات و حبوبات نیز در این مقایسه ۸۶.۲ درصد افزایش یافت.

همچنین، در بررسی چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، گروه غلات با رشد ۱۱۸.۳ درصدی بیشترین تغییر را ثبت کرد و گروه پرورش سنتی بز و بزغاله با ۵۱.۸ درصد، کمترین میزان تغییر شاخص را داشت.