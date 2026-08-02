افزایش ۵۸.۷ درصدی قیمت محصولات معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در بهار ۱۴۰۵ به ۴۷۷.۵ رسید. تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه این بخش نیز به‌ترتیب ۱۸.۲، ۷۷.۴ و ۵۸.۷ درصد ثبت شد.

کاهش تورم فصلی بخش معدن

در بهار ۱۴۰۵، تورم فصلی تولیدکننده در بخش معدن، یعنی درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل، به ۱۸.۲ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با تورم فصلی ۲۰.۲ درصدی ثبت‌شده در فصل قبل، ۲ واحد درصد کاهش یافته است.

به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات معدنی در داخل کشور، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۱۸.۲ درصد افزایش داشته است.

در این فصل، گروه «سایر معادن» با ثبت تورم فصلی ۲۲.۹ درصدی، بیشترین تورم فصلی را به خود اختصاص داد. در مقابل، گروه «زغال‌سنگ» با تورم ۹.۵ درصدی، کمترین تورم فصلی را ثبت کرد.

تورم نقطه‌به‌نقطه معدن به ۷۷.۴ درصد رسید

تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بخش معدن در بهار ۱۴۰۵، نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ۷۷.۴ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با رقم ۶۴.۸ درصدی ثبت‌شده در فصل قبل، ۱۲.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات معدنی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته، ۷۷.۴ درصد افزایش داشته است.

در این فصل، گروه «کانه‌های فلزی» با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۲.۶ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد. در مقابل، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۳۸.۹ درصد به گروه «سایر معادن» اختصاص داشت.

افزایش تورم سالانه تولیدکننده معدن

تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۵۸.۷ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با رقم ۴۷.۵ درصدی ثبت‌شده در فصل قبل، ۱۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات معدنی در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۸.۷ درصد افزایش داشته است.

در این دوره، گروه «زغال‌سنگ» با تورم سالانه ۷۲.۶ درصدی، بیشترین تورم را در میان گروه‌های معدنی ثبت کرد. در مقابل، گروه «سایر معادن» با تورم سالانه ۳۵.۶ درصدی، کمترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داد.

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