به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در بهار ۱۴۰۵ به ۵۴۳.۵ رسید. تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه این بخش نیز به‌ترتیب ۱۶.۹، ۵۸ و ۴۹.۳ درصد ثبت شد.

افزایش تورم فصلی خدمات

در بهار ۱۴۰۵، تورم فصلی بخش خدمات، یعنی درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده این بخش نسبت به فصل قبل، به ۱۶.۹ درصد رسید که در مقایسه با رقم ۱۱.۷ درصدی فصل گذشته، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی ارائه‌دهندگان خدمات در داخل کشور به ازای خدمات تولیدشده، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به زمستان سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش یافته است.

در این فصل، گروه «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» با ثبت تورم ۳۳.۳ درصدی، بیشترین تورم فصلی را به خود اختصاص داد. در مقابل، کمترین تورم فصلی با ۰.۲ درصد مربوط به گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» بود.

افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه

تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خدمات در بهار ۱۴۰۵، نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ۵۸ درصد رسید. این نرخ در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۷ درصدی ثبت‌شده در فصل قبل، ۸.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، میانگین قیمت دریافتی ارائه‌دهندگان خدمات در داخل کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته، ۵۸ درصد افزایش داشته است.

در این میان، گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» با تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۱.۶ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد. کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با ۳۶.۹ درصد به گروه «فعالیت‌های املاک و مستغلات» اختصاص داشت.

افزایش تورم سالانه خدمات

تورم سالانه بخش خدمات در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۹.۳ درصد اعلام شد. این رقم در مقایسه با نرخ ۴۴.۵ درصدی ثبت‌شده در فصل قبل، ۴.۸ واحد درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی ارائه‌دهندگان خدمات در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۹.۳ درصد افزایش داشته است.

در این دوره، گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» با تورم سالانه ۶۴.۲ درصدی، بیشترین تورم را ثبت کرد. در مقابل، گروه «اطلاعات و ارتباطات» با تورم سالانه ۲۶.۴ درصدی، کمترین نرخ تورم را در میان گروه‌های خدماتی به خود اختصاص داد.

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