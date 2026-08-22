به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی در نشست خبری پیش از دیدار شمسآذر قزوین و آلومینیوم اراک اظهار کرد: پس از بازی مقابل فولاد خوزستان فرصت بسیار محدودی برای ریکاوری داشتیم. یک روز در مسیر رفتوبرگشت بودیم و تنها یک جلسه ریکاوری انجام دادیم و اکنون در سومین روز، تمرینات آمادهسازی برای بازی با آلومینیوم را دنبال میکنیم.
وی افزود: برنامه فشرده مسابقات کار را برای تیمها دشوار کرده است. از دیدار با پرسپولیس تا بازی با فولاد و سپس آلومینیوم، همواره با فاصله چهار روزه مسابقه دادهایم که این شرایط فشار زیادی به بازیکنان وارد میکند.
سرمربی شمسآذر قزوین با قدردانی از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر فولاد خوزستان بیان کرد: بازیکنان با تمام وجود در شرایط آبوهوایی سخت اهواز جنگیدند و امتیاز ارزشمندی کسب شد. اگر از فرصتهای ابتدایی بازی بهتر استفاده میکردیم، نتیجه متفاوتی رقم میخورد، اما از تلاش و انگیزه بازیکنان رضایت دارم.
وی با اشاره به شرایط تیم آلومینیوم اراک تصریح کرد: آلومینیوم از تیمهایی است که در سالهای اخیر تغییرات زیادی نداشته و بازیکنان آن مدتها در کنار هم بودهاند. این موضوع کار را برای ما دشوار میکند، اما به بازیکنان جوان و باانگیزه شمسآذر امیدوار هستیم و تلاش میکنیم با ارائه یک بازی باکیفیت، به نخستین پیروزی فصل دست پیدا کنیم.
رضایی درباره فشردگی مسابقات گفت: در فوتبال دنیا نیز مربیان نسبت به برگزاری مسابقات فشرده اعتراض دارند. بازیکنان نیازمند زمان کافی برای ریکاوری هستند و این شرایط میتواند باعث افزایش مصدومیتها شود. علاوه بر این، شرایط سفرهای شمسآذر نیز دشواریها را دوچندان کرده است؛ چرا که بخش زیادی از زمان تیم در مسیرهای زمینی و هوایی سپری میشود.
وی افزود: اگر هدف از برگزاری لیگ برتر، ارتقای کیفیت فنی و کمک به رشد بازیکنان و تیم ملی است، باید در برنامهریزی مسابقات بازنگری شود تا بازیکنان فرصت کافی برای استراحت و آمادهسازی داشته باشند.
سرمربی شمسآذر درباره اشتباهات فردی بازیکنان نیز گفت: فوتبال، بازی اشتباهات است و هرچه بازیکنان باتجربهتر باشند، خطاهای کمتری مرتکب میشوند. بازیکنان جوان باید با حضور در مسابقات رسمی تجربه کسب کنند تا درصد اشتباهات آنها کاهش یابد.
وی با اشاره به سیاست باشگاه در استفاده از بازیکنان جوان اظهار کرد: شمسآذر جوانترین تیم لیگ برتر است و میانگین سنی تیم حدود ۲۲ تا ۲۳ سال است. سیاست باشگاه جذب بازیکنان جوان و مستعد است تا ضمن کسب تجربه در لیگ برتر، به فوتبال استان و کشور نیز کمک کنند.
رضایی ادامه داد: کار کردن با بازیکنان جوان برای من لذتبخش است، زیرا آنها با انگیزه، شور و اشتیاق فراوان تمرین میکنند و رقابت سالمی در تیم وجود دارد.
وی همچنین درباره حضور بازیکنان شمسآذر در تیم ملی امید گفت: خوشحالیم که از شمسآذر یک بازیکن به تیم ملی امید دعوت شده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
سرمربی شمسآذر در پایان درباره وضعیت دروازهبانان تیم نیز بیان کرد: ادیب یکی از بهترین دروازهبانان لیگ برتر است و در کنار او مهرشاد اسدی نیز عملکرد خوبی دارد و رقابت میان این دو دروازهبان به افزایش کیفیت تیم کمک میکند.
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