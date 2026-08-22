جریمه انضباطی پرسپولیس و تراکتور قبل از بازی رفت لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی آرای مربوط به تخلفات باشگاه ها در دو هفته ابتدایی لیگ برتر فصل 1406-1405 را اعلام کرد که به شرح زیر است:

* باشگاه شمس آذر قزوین؛ به دلیل حضور افراد بی ارتباط با رسانه ها در جایگاه خبرنگاران ؛ مبلغ 40 میلیون تومان

* باشگاه پرسپولیس: تاخیر در ورود به زمین ؛ مبلغ 40 میلیون تومان

* باشگاه خیبر خرم آباد ؛ نقض کلی اصول بازی و پرتاب اشیا و سر دادن شعارهای توهین آمیزکه منجر بعه توقف بازی برای 4 دقیقه شد؛ 300 میلیون تومان

* داریوش اسفندیاری ؛ مربی فجر سپاسی ؛ 51 میلیون تومان

* باشگاه تراکتور؛ سردادن شعارهای موهن و انداختن لیزر ؛ 110 میلیون تومان

* باشگاه ذوب آهن اصفهان ؛ سوءرفتار تیمی؛ 20 میلیون تومان