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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

پرواز اختصاصی پرسپولیس به تبریز

پرواز اختصاصی پرسپولیس به تبریز

تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز با پرواز اختصاصی تهران را به مقصد تبریز ترک می‌کند و سرخپوشان پس از پایان مسابقه نیز بدون اقامت شبانه، از تبریز باز خواهند گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای دیدار حساس برابر تراکتور پشت سر می‌گذارد و عصر امروز با پرواز اختصاصی راهی تبریز خواهد شد.

شاگردان مهدی تارتار قرار است پس از رسیدن به تبریز در هتل محل اقامت خود مستقر شوند و برای مسابقه فردا آماده شوند. این دیدار از هفته سوم لیگ برتر فوتبال برگزار می‌شود و یکی از حساس‌ترین مسابقات این هفته به شمار می‌رود.

پرسپولیسی‌ها همچنین برنامه بازگشت خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که بلافاصله پس از پایان مسابقه، تبریز را ترک کرده و با همان پرواز اختصاصی به تهران بازگردند.

دیدار تراکتور و پرسپولیس ساعت ۱۸:۳۰ فردا دوشنبه برگزار خواهد شد و با توجه به محرومیت هواداران دو تیم از سوی کمیته انضباطی، این مسابقه پشت درهای بسته برگزار می‌شود.

کد مطلب 6925053

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