پرواز اختصاصی پرسپولیس به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه آخرین مراحل آمادهسازی خود را برای دیدار حساس برابر تراکتور پشت سر میگذارد و عصر امروز با پرواز اختصاصی راهی تبریز خواهد شد.
شاگردان مهدی تارتار قرار است پس از رسیدن به تبریز در هتل محل اقامت خود مستقر شوند و برای مسابقه فردا آماده شوند. این دیدار از هفته سوم لیگ برتر فوتبال برگزار میشود و یکی از حساسترین مسابقات این هفته به شمار میرود.
پرسپولیسیها همچنین برنامه بازگشت خود را به گونهای تنظیم کردهاند که بلافاصله پس از پایان مسابقه، تبریز را ترک کرده و با همان پرواز اختصاصی به تهران بازگردند.
دیدار تراکتور و پرسپولیس ساعت ۱۸:۳۰ فردا دوشنبه برگزار خواهد شد و با توجه به محرومیت هواداران دو تیم از سوی کمیته انضباطی، این مسابقه پشت درهای بسته برگزار میشود.
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