ماندگاری توده هوای گرم در لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز شنبه و تا اواسط هفته برای همه نقاط استان افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه و گاهی نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
وی گفت: طی امروزوفردا باتوجهبه تراکم ابرها در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در مناطق شرقی احتمال رخداد بارشهای خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین باتوجهبه جهت جریانات در برخی نقاط استان پدیده غبار منجر به کاهش میدان دید افقی و افت کیفیت هوا میشود.
مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی، از امروز تا روز دوشنبه ماندگاری توده هوای گرم را بر روی جو منطقه خواهیم داشت و کماکان صرفهجویی در مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.
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