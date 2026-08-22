سهم ۲ درصدی ایران از تولید علم جهان؛ «چین» الگویی مناسب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف بعدازظهر شنبه در جمع نخبگان سمنانی در سالن شهید سلیمانی سمنان، ارتقای جایگاه علمی ایران در جهان پس از انقلاب اسلامی را از جمله دستاوردهای مهم کشور دانست.

وی با بیان اینکه امروز سهم نخبگان دانشگاهی ایران در تولید علم جهان حدود ۲ درصد است، افزود: این در حالی است که ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به تقویت جایگاه و ارتباطات علمی ایران با جهان پس از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این دستاورد مرهون مجاهدت‌های نخبگان و دانشگاهیان کشور است.

سیمایی صراف با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی سهم ایران از تولید علم جهان چند صدم درصد بود، گفت: امروز کشور از جایگاه مناسبی در عرصه تولید علم جهان برخوردار است.

وی در ادامه بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری «خودتحریمی علمی» تأکید کرد و افزود: باید در کنار توجه به ملاحظات امنیتی، زمینه تعاملات و تبادلات علمی با جهان نیز حفظ شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در ارتباطات علمی، چین را نمونه‌ای از مدیریت این موضوع دانست و گفت: چین توانسته است ضمن حفظ ملاحظات و تأثیرات امنیتی، تبادلات علمی خود را نیز دنبال کند.