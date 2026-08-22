انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار فهرستی از مودیان فعال در زمینه پلت فرمهای فروش بلیط کنسرت طی اطلاعیهای اعلام کرد: در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی فراخوان شده بشرح جدول پیوست، از ابتدای دوره پاییز سال ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۷/۰۱) همزمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸% به صورت علی الحساب هستند.
بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند. قانونگذار در تبصره ۱ این ماده تصریح کرده است: سازمان [امور مالیاتی کشور]میتواند تمام یا برخی از مودیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت میشود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور میشود و برای خریدار، در صورتی که مصرفکننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی بهحساب میآید.
گفتنی است در این اقدام، هیچ وجهی از محل منابع مالی واحد اقتصادی کسر نمیشود و فقط ۸۰ درصد از ارزش افزوده دریافتی از مشتریان آنها، (با نرخ علی الحساب ۸ درصد) به صورت برخط توسط سازمان دریافت میشود.
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