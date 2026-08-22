ارتقای دانشکده فنی و مهندسی گرمسار به دانشگاه در حال بررسی است

حسین سیمایی صراف در بدو ورود به گرمسار و در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای صنعتی این شهرستان اظهار کرد: گرمسار از ظرفیتهای عظیمی در بخش صنعت برخوردار است.
وی با بیان اینکه بخش صنعت در شهرستان گرمسار رشد خوبی داشته است، افزود: لازم است تعامل و ارتباط میان دانشگاه و صنعت در این شهرستان بیش از پیش تقویت و ارتقا یابد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به مطالبه مردم و مسئولان گرمسار برای ارتقای دانشکده فنی و مهندسی دولتی این شهرستان به دانشگاه، گفت: این پیشنهاد در حال بررسی است.
سیمایی صراف با تأکید بر ظرفیتهای موجود در شهرستان گرمسار افزود: با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای منطقه، امیدواریم بتوانیم موضوع ارتقای این دانشکده به دانشگاه را عملیاتی کنیم.
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