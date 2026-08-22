ولایت رمز اقتدار ملت ایران؛ اجتماعات مردم مقدمه ظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اصلانی شامگاه شنبه در اجتماع اقتدار مردم شاهرود با اشاره به دوران غیبت امام زمان(عج) اظهار کرد: اکنون در عصر غیبت و دوران بسیار سختی قرار داریم و پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند سخت است برای کسی که پدرش را از دست داده باشد، اما سخت‌تر از آن، کسی است که امامش را از دست داده باشد.

وی با بیان اینکه دوران غیبت، دوران یتیمی معنوی است، افزود: ما امکان دیدار امام زمان(عج) را نداریم، اما آن حضرت ما را رها نکرده است و امروز تکالیفی بر عهده داریم تا در زمره منتظران واقعی قرار بگیریم.

معاون تبیین و گفتمان‌سازی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد: خداوند با کسانی است که بر ولایت امام زمان(عج) استوار بمانند، حتی اگر هزاران سال از دوران غیبت بگذرد.

اصلانی با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری(ع) گفت: آن حضرت می‌فرمایند خداوند به کسی که در دل خود دغدغه فرج امام زمان(عج) را داشته باشد، توفیق خواهد داد.

وی همچنین به برگزاری اجتماعات مردمی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این اجتماعات می‌تواند مقدمه‌ای برای ظهور باشد.

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه اجتماعات اقتدار مردم از ظرفیت و توان بالایی برخوردار است، افزود: این اجتماعات می‌تواند آن‌قدر قدرت داشته باشد که دمار از روزگار آمریکا و رژیم صهیونیستی درآورد.

اصلانی با تأکید بر اینکه ملت مبعوث‌شده اجتماعات خود را ترک نمی‌کند، بیان کرد: آنچه برکت ملت مبعوث‌شده را برای ما به همراه آورده، ولایت است.

وی با اشاره به نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبر انقلاب در نخستین پیام خود به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کردند که از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ خداوند در این آیه بیان می‌کند که اگر نعمتی را از شما بگیرد، نگران نباشید، چرا که بهتر از آن یا همان نعمت را به شما خواهد داد. این آیه باید همواره مورد توجه ما در زندگی باشد.

وی افزود: رهبر انقلاب فرمودند اگر خداوند نعمت وجود رهبر شهید را از ما گرفت، در مقابل، اجتماعات اقتدار ملت مبعوث‌شده را به آنان عطا کرد.