مکتب شهدا پادزهر انحرافات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کهنسال در تجمع مردم شهر هزارسنگر آمل، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدا با الگوگیری از فرهنگ عاشورای حسینی، جان خود را فدای عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی کردند و امروز سبک زندگی این دلاورمردان، بهترین الگو برای حل مسائل کشور است.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمن در فضای رسانه‌ای و اجتماعی تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی امروز، جنگ شناختی است؛ بنابراین باید با شناخت صحیح و فهم درست از ارزش‌ها، مسیر جامعه را از انحرافات مصون نگه داریم. در این میان، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی، نقشی کلیدی در انتقال آگاهی و دانایی به نسل جوان ایفا می‌کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با تأکید بر لزوم تقویت تشکل‌های ایثارگری، افزود: ایجاد شبکه ارتباطی میان تشکل‌های ایثارگری و دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای باشد که تجربیات ارزشمند این قشر، به زبانی کارآمد برای نسل جدید تبیین شود؛ چرا که روایتگری قدرتمند در حوزه جهاد و شهادت، جامعه را به سمت تمدن‌سازی و هویت‌بخشی هدایت می‌کند.

کهنسال با اشاره به اهمیت وحدت در مقطع کنونی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر ضرورت تقویت همبستگی تأکید دارند، امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی برای حفظ انسجام ملی نیاز داریم و نباید اجازه دهیم دشمن با عملیات روانی، میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه خدمتگزاری به خانواده‌های معظم شهدا، توفیق و وظیفه اصلی بنیاد است، یادآور شد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک مسئولیت همگانی است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، این فرهنگ ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفظ و تقویت کنیم.