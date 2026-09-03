فرماندار قصرشیرین برای رفع مشکلات مسکن محرومان ۱۰ روز مهلت داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از مجتمع ۴۸ واحدی مسکن محرومان، وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه از جمله آب و فاضلاب، برق، معابر و مسیرهای دسترسی را بررسی کرد.

در این بازدید که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط انجام شد، مشکلات موجود در بخش‌های مختلف مجتمع مورد بررسی قرار گرفت و فرماندار قصرشیرین بر ضرورت حل مسائل و جلوگیری از پاس‌کاری اداری میان دستگاه‌ها تأکید کرد.

شفیعی با اشاره به برخی موانع موجود میان دستگاه‌ها اظهار کرد: اینکه مجموعه‌ای هنوز به‌طور کامل تحویل نشده یا انجام اقدامی از نظر سازوکار اداری برای یک دستگاه دشوار باشد، نباید موجب رها شدن مشکلات مردم شود.

وی افزود: هدف از طرح این مسائل، مقصر دانستن دستگاهی خاص نیست، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان دستگاه‌ها، برای رفع مشکلات مردم راهکار پیدا کرد.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به حضور نمایندگان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط در این بازدید، گفت: هر دستگاه بخشی از امکانات و ظرفیت‌ها را در اختیار دارد و با کنار هم قرار گرفتن این ظرفیت‌ها، بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل خواهد بود.

وضعیت نامناسب مسیر دسترسی و معابر مجتمع از دیگر موضوعات مورد بررسی در این بازدید بود؛ مسیری که محل تردد روزانه خانواده‌ها و دانش‌آموزان ساکن این مجموعه است.

شفیعی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به شرایط موجود، عنوان کرد: نمی‌توان نسبت به مشکلاتی که مردم هر روز با آن مواجه هستند بی‌تفاوت ماند و به دلیل کامل نشدن فرآیند اداری یک دستگاه، روند کار را متوقف کرد.

وی ادامه داد: ممکن است بخشی از مشکلات در توان یک دستگاه نباشد، اما با مشارکت چند دستگاه می‌توان برای آن راهکار پیدا کرد و هر مجموعه نیز باید متناسب با امکانات و ظرفیت خود در رفع این مسائل سهم داشته باشد.

فرماندار قصرشیرین همچنین خواستار بررسی و مستندسازی نواقص تأسیسات و لوله‌های مجتمع شد تا موارد نیازمند اصلاح، از طریق دستگاه‌های متولی پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.

شفیعی پس از پایان بازدید، مدیران دستگاه‌های مرتبط را به برگزاری نشستی در فرمانداری دعوت کرد تا مشکلات مجتمع به تفکیک بررسی و برای هر موضوع، راهکار و مسئول مشخص تعیین شود.

وی برای تعیین تکلیف و اجرای اقدامات مورد نیاز در زمینه مشکلات زیرساختی، معابر و مسیرهای دسترسی مجتمع ۴۸ واحدی مسکن محرومان، ۱۰ روز فرصت تعیین کرد.