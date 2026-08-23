حجتالاسلام محمدتقی سیفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در فضای دوقطبی، افراد بیشتر به تشویق و حمایت از یکدیگر میپردازند و کمتر فرصتی برای شنیدن حرف حق باقی میماند؛ بنابراین باید با تدبیر، بزرگی، سعهصدر و همکاری جمعی از این فضا عبور کرد.
مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان افزود: سیستان و بلوچستان جامعهای با تکثر هویتی است و مردم با هویتهای مختلف، همگی زیر هویت ایران اسلامی قرار دارند؛ از این رو باید اختلافنظرها را پذیرفت و اجازه نداد اختلافات درون خانواده به عاملی برای ایجاد شکاف و تقابل تبدیل شود.
وی تأکید کرد: مردم استان یک خانواده هستند و اختلافات درون این خانواده باید با گفتوگو و درون خود خانواده حل شود و نباید این اختلافات به بیرون از جامعه منتقل شود.
سیفایی با اشاره به تجربه برگزاری مراسم چهلم امام شهید در استان گفت: نباید یک مراسم را ملاک مناسبی برای شناخت فضای عمومی جامعه قرار داد، زیرا در دیدارها و نشستهایی که با علما، طوایف و نخبگان برگزار شده، مشخص است که مردم از شکلگیری فضای دوقطبی ناراحت هستند و خواهان آرامش و وحدتاند.
وی ادامه داد: برآوردها از استقبال مردم از برنامههای هفته وحدت در نقاط مختلف استان بسیار مثبت است و باید اجازه نداد دوقطبیهای کاذب بر شناخت جامعه سایه بیندازند؛ منبع شناخت واقعی استان، میدان و زندگی مردم است، نه تصویرهایی که برخی رسانهها از استان ارائه میکنند.
سیفایی خاطرنشان کرد: اگر جامعهای با تکثر هویتی داریم، باید در کنار پذیرش اختلافنظرها، اصل همخانوادهبودن و تعلق به ایران اسلامی را فراموش نکنیم و در سایه نام پیامبر اسلام(ص) برای روزهای بهتر استان، کشور و ملت تلاش کنیم.
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