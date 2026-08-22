آغاز امامت امام زمان(عج)؛ انتظار از باور قلبی تا مسئولیت اجتماعی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: نهم ربیع‌الاول، یادآور یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ اسلام و بشریت است؛ روزی که خورشید امامت حضرت حجت بن الحسن العسکری (عج) سلسله امامت و ولایت، هدایت جهان را در دست گرفت.

در چنین روزی، در سال ۲۶۰ هجری قمری، امام مهدی (عج) در سن پنج سالگی و بر اساس سنت الهی، عهده‌دار مقام خطیر امامت شدند؛ همان امام همامی که به استناد آیات قرآن کریم و روایات متواتر فریقین، ذخیره الهی برای برپایی قسط و عدل در سراسر گیتی و تحقق وعده «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ» هستند.

آغاز امامت آن حضرت، نقطه عطفی در تاریخ تشیع و سرآغاز دوره‌ای نوین در منظومه هدایت بشر است؛ دوره‌ای که اگرچه با غیبت ظاهری همراه شد، اما به فرموده امام عصر (عج)، بهره‌مندی امت از وجود شریفشان همانند بهره‌مندی از خورشید پشت ابر است.

انتظار فعال؛ رویکردی برای پیوند نسل جوان با امام عصر(عج)

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جان‌آبادی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با این خبرنگار مهر، در سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) به تبیین ابعاد مفهومی و تمدنی این واقعه بزرگ پرداخت.

وی با اشاره به تمایز بنیادین «آغاز امامت» با «میلاد» حضرت ولی عصر (عج)، اظهار کرد: نهم ربیع‌الاول نقطه عطفی در تاریخ فلسفه سیاسی تشیع به شمار می‌رود؛ در این روز، فصل جدیدی از مدیریت هوشمند الهی بر زمین گشوده شد؛ فصلی که در ادبیات دینی ما از آن به «غیبت صغری» و سپس «غیبت کبری» یاد می‌شود.

حجت الاسلام جان‌آبادی با تأکید بر اینکه آغاز امامت حضرت حجت (عج) به معنای ورود بشریت به عصر جدیدی از «انتظار فعال» است، تصریح کرد: بر اساس نصوص معتبر، امام زمان(عج) در غیبت کبری همچون خورشید پشت ابر، فیض و برکت خود را بر جریان حیات بشری جاری می‌سازد؛ آغاز امامت ایشان یعنی آغاز تدبیر مخفی اما مستمر امور شیعیان و زمینه‌سازی برای برپایی قسط جهانی.

ضرورت پیوند عاطفی و معرفتی نسل جوان با امام زمان (عج)

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازتعریف مفهوم «انتظار» در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخت و خاطرنشان کرد: رویکرد امام خمینی (ره) و مقام رهبری شهید به مقوله مهدویت، از اساس با رویکردهای انفعالی متفاوت است؛ در گفتمان انقلاب اسلامی، آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) به مثابه اعلان آغاز یک پروژه تمدنی است؛ پروژه‌ای که در آن، منتظران به مثابه افسران آماده‌باش و نیروهای ذخیره جبهه حق تعریف می‌شوند.

حجت‌الاسلام جان‌آبادی در پایان با تأکید بر ضرورت پیوند عاطفی و معرفتی نسل جوان با امام زمان (عج) تصریح کرد: نهم ربیع‌الاول فرصتی برای تجدید میثاق با ولی امر است؛ باید این روز را نه تنها با جشن، بلکه با مطالعه عمیق در ادعیه و کتب معتبر گرامی بداریم.

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت تاریخی ملت ایران در قبال خون شهیدان، به‌ویژه رهبر شهید، اظهار داشت: امروز در امتداد همان پروژه تمدنی برآمده از آغاز امامت حضرت حجت (عج)، ایستادگی و مقاومت برای خون‌خواهی رهبر شهید و حفاظت از ایران اسلامی، نه یک کنش احساسی و مقطعی، بلکه تکلیفی شرعی و تمدنی است.

امامت، استمرار نبوت و ضامن بقای شریعت است

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی عرب خالص، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک آغاز امامت امام زمان(عج)، بیان کرد: نهم ربیع‌الاول، آغاز فصل جدیدی در تاریخ بشریت و نقطه عطفی در جریان هدایت الهی است؛ پس از شهادت امام حسن عسکری (ع)، اراده الهی بر این تعلق گرفت که حجت خود را در پس پرده غیبت حفظ نماید.

وی با اشاره به مفهوم «امامت» در اندیشه شیعی تصریح کرد: امامت، استمرار نبوت و ضامن بقای شریعت است؛ آغاز امامت حضرت حجت (عج) به این معناست که رشته هدایت الهی همچنان متصل است، هرچند خورشید وجود امام در پشت ابر غیبت قرار گرفته باشد؛ همان‌گونه که خورشید پشت ابر نیز منشأ نور و حرارت است، امام غایب نیز فیض بخش عالم وجود است.

حجت‌الاسلام عرب خالص با بیان اینکه جامعه امروز بشری بیش از هر زمان دیگری تشنه عدالت و معنویت است، خاطرنشان کرد: غیبت امام به معنای تعطیلی هدایت نیست؛ امام زمان (عج) در روایات به «خورشید پشت ابر» تشبیه شده‌اند؛ مردم از دیدن چهره خورشید محروم‌اند؛ اما از نور و گرمای آن بهره‌مند هستند؛ وظیفه ما در عصر غیبت، زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت(عج) باشیم.

منتظر واقعی کسی است که امام خویش را بشناسد

وی در ادامه به تبیین وظایف منتظران در عصر غیبت پرداخت و گفت: نخستین وظیفه، معرفت و شناخت امام است؛ منتظر واقعی کسی است که امام خویش را بشناسد، به او عشق بورزد و در مسیر ولایت او حرکت کند؛ دومین وظیفه، اصلاح فردی و اجتماعی است؛ جامعه‌ای که ادعای انتظار دارد، باید خود را به عدالت، اخلاق و معنویت نزدیک کند، چراکه ظهور، ادامه و نتیجه همان اصلاح است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان تأکید کرد: عالمان دین و اساتید حوزه مسئولیت سنگینی در تبیین معارف مهدوی بر عهده دارند؛ دشمنان اسلام با شبهه افکنی و ترویج یأس میکوشند باور به ظهور را در نسل جوان کمرنگ کنند؛ باید با تبیین عقلانی و مستند معارف مهدوی، امید و نشاط معنوی را در جامعه تقویت کنیم.

حجت‌الاسلام عرب خالص پایان با اشاره به شرایط منطقه و جهان اظهار داشت: امروز جبهه مقاومت و ملت‌های مظلوم جهان، با الهام از آرمان ظهور، در برابر ظلم و استکبار ایستاده‌اند؛ این ایستادگی، ثمره همان انتظار پویا و سازنده است؛ سال روز آغاز امامت امام زمان (عج) به ما می‌آموزد که هرگز نباید در برابر ظلم تسلیم شد.

انتظار، به معنای انفعال و نشستن در کنج عزلت نیست

فاطمه انصاریان، مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک آغاز امامت امام زمان(عج) با اشاره به آیه شریفه «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ» گفت: نهم ربیع‌الاول، روزی است که زمین با تدبیر الهی به دستِ صاحب اصلی خود سپرده شد؛ امامی که امروز اگرچه از دیده‌ها غایب است، اما خورشید وجودش بر دلها و مسیر تاریخ پرتو افشانی می‌کند.

انصاریان با تأکید بر مسئولیت منتظران در قبال امام عصر (عج) تصریح کرد: انتظار، هرگز به معنای انفعال و نشستن در کنج عزلت نیست؛ بلکه انتظار درست، آمادگی دائمی، خودسازی، تربیت نسل مقاوم و تلاش برای بسط عدالت در جامعه است؛ کسی که منتظر حکومت جهانی مهدوی است، باید امروز در میدان عمل، الگوی کوچکی از آن مدینه فاضله را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کند.

وی با اشاره به پیوند عمیق میان انقلاب اسلامی و آرمان مهدویت خاطرنشان کرد: یکی از ثمرات شیرین انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و استمرار آن تحت زعامت خلف صالحش، زنده شدن گفتمان مهدویت در جهان و تبدیل آن از یک باور فردی به یک جریان اجتماعی و تمدنی بوده است؛ امروز جبهه مقاومت اسلامی در سراسر جهان، با الهام از فرهنگ انتظار، در برابر استکبار و ظلم ایستاده است و این وعده الهی است که صالحان وارث زمین خواهند شد.

مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: باید شیوه زندگی خودمان را نسبت با امام زمان (عج) بازنگری کنیم؛ باید دید آیا سبک زندگی، جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی ما با افق حکومت عدل مهدوی همسو است یا خیر، منتظر واقعی، در برابر ظلم سکوت نمی‌کند و همواره در خط مقدم جهاد تبیین و عمل انقلابی حاضر است.

انصاریان در ادامه با اشاره به مسئله خون‌خواهی و پیوند آن با آرمان ظهور تصریح کرد: مکتب انتظار، مکتب خون‌خواهی از ظالمان تاریخ است؛ شهادت مظلومانه بزرگ مردانی که در راه قدس و آزادی قدس شریف جان خویش را فدا کردند، چراغ راه منتظران را روشن‌تر ساخت؛ ما امروز در غم فراق الگوی مقاومت و رهبر شجاع جبهه حق، سوگواریم؛ رهبری که عمر خویش را در مسیر زمینه‌سازی برای ظهور و ایستادگی در برابر مستکبران صرف کرد.